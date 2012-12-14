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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 15:14 BJT

东京汇市: 日圆在大选前触及九个月低位,日本央行放松政策预期升温

不过,围绕美国"财政悬崖"谈判的失望情绪可能压制涨势.目前美国国会共和党人与政府之间为避免大幅增
税节支而进行的谈判陷入僵局.

    欧元兑美元 一度上探1.3110,此为逾一周以来的最高位;最新报1.3105,日内上涨0.2%.

    欧盟周四达成里程碑式的协议,让欧洲央行成为欧元区最高银行业监管者,并批准向希腊发放拖延已久的救
助款.该消息亦提振欧元.

    澳元兑美元 上升0.2%,至1.0547,接近本周稍早所及三个月高位1.0585.

    英镑也收复部分失地,周四曾下跌,因标普调降英国公债展望至负面,令该国AAA评级承压.英镑兑美元GBP=
D4上涨0.2%,报1.6128.
    
                                                纽约        当日       今年来      2011年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3106      1.3076       +0.23       +1.24      1.2945
 美元/日圆                            83.69       83.63       +0.07       +8.77       76.94
 欧元/日圆                           109.69      109.32       +0.34      +10.16       99.57
 美元/瑞郎                           0.9217      0.9232       -0.16       -1.70      0.9376
 英镑/美元                           1.6137      1.6109       +0.17       +3.88      1.5535
 美元/加元                           0.9832      0.9848       -0.16       -3.54      1.0193
 澳元/美元                           1.0541      1.0526       +0.14       +3.09      1.0225
 新西兰元/美元                       0.8442      0.8428       +0.17       +8.45      0.7784
 澳元/日圆                           88.250      87.960       +0.33      +12.22      78.640
 新西兰元/日圆                       70.670      70.470       +0.28      -40.88     119.530
 英镑/日圆                           135.07      134.70       +0.27      +13.00      119.53
 澳元/新西兰元                       1.2485      1.2480       +0.04       -4.88      1.3126
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)

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