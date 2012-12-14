东京汇市: 日圆在大选前触及九个月低位,日本央行放松政策预期升温

不过,围绕美国"财政悬崖"谈判的失望情绪可能压制涨势.目前美国国会共和党人与政府之间为避免大幅增 税节支而进行的谈判陷入僵局. 欧元兑美元 一度上探1.3110,此为逾一周以来的最高位;最新报1.3105,日内上涨0.2%. 欧盟周四达成里程碑式的协议,让欧洲央行成为欧元区最高银行业监管者,并批准向希腊发放拖延已久的救 助款.该消息亦提振欧元. 澳元兑美元 上升0.2%,至1.0547,接近本周稍早所及三个月高位1.0585. 英镑也收复部分失地,周四曾下跌,因标普调降英国公债展望至负面,令该国AAA评级承压.英镑兑美元GBP= D4上涨0.2%,报1.6128. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3106 1.3076 +0.23 +1.24 1.2945 美元/日圆 83.69 83.63 +0.07 +8.77 76.94 欧元/日圆 109.69 109.32 +0.34 +10.16 99.57 美元/瑞郎 0.9217 0.9232 -0.16 -1.70 0.9376 英镑/美元 1.6137 1.6109 +0.17 +3.88 1.5535 美元/加元 0.9832 0.9848 -0.16 -3.54 1.0193 澳元/美元 1.0541 1.0526 +0.14 +3.09 1.0225 新西兰元/美元 0.8442 0.8428 +0.17 +8.45 0.7784 澳元/日圆 88.250 87.960 +0.33 +12.22 78.640 新西兰元/日圆 70.670 70.470 +0.28 -40.88 119.530 英镑/日圆 135.07 134.70 +0.27 +13.00 119.53 澳元/新西兰元 1.2485 1.2480 +0.04 -4.88 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完)