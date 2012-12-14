东京汇市: 日圆在大选前触及九个月低位,日本央行放松政策预期升温

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
不过,围绕美国"财政悬崖"谈判的失望情绪可能压制涨势.目前美国国会共和党人与政府之间为避免大幅增 税节支而进行的谈判陷入僵局. 欧元兑美元 一度上探1.3110,此为逾一周以来的最高位;最新报1.3105,日内上涨0.2%. 欧盟周四达成里程碑式的协议,让欧洲央行成为欧元区最高银行业监管者,并批准向希腊发放拖延已久的救 助款.该消息亦提振欧元. 澳元兑美元 上升0.2%,至1.0547,接近本周稍早所及三个月高位1.0585. 英镑也收复部分失地,周四曾下跌,因标普调降英国公债展望至负面,令该国AAA评级承压.英镑兑美元GBP= D4上涨0.2%,报1.6128. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3106 1.3076 +0.23 +1.24 1.2945 美元/日圆 83.69 83.63 +0.07 +8.77 76.94 欧元/日圆 109.69 109.32 +0.34 +10.16 99.57 美元/瑞郎 0.9217 0.9232 -0.16 -1.70 0.9376 英镑/美元 1.6137 1.6109 +0.17 +3.88 1.5535 美元/加元 0.9832 0.9848 -0.16 -3.54 1.0193 澳元/美元 1.0541 1.0526 +0.14 +3.09 1.0225 新西兰元/美元 0.8442 0.8428 +0.17 +8.45 0.7784 澳元/日圆 88.250 87.960 +0.33 +12.22 78.640 新西兰元/日圆 70.670 70.470 +0.28 -40.88 119.530 英镑/日圆 135.07 134.70 +0.27 +13.00 119.53 澳元/新西兰元 1.2485 1.2480 +0.04 -4.88 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。