台湾债市: 资金泛滥成多头护身符,惟应留心美债是否续偏弱

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月14日 - 台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周五小幅收低,早盘先反映 该券筹码集中于实质买盘的利多,不过美债价格在亚洲交易时段扩大跌幅却削减了交易商的乐观 情绪,惟台股走弱也略支撑债市,终场仍勉力收在平盘之下. 由于下午财政部要与主要交易商讨论明年发债的规画,此前交易商的态度也略趋谨慎.惟一 般预料明年的发债规模料与今年相去不远,在基本面没有明显变化的环境下,筹码供给还是无法 全然满足实质买盘去化资金的需求.预料在下周三央行召开理监事会议前,10年公债殖利率仍不 脱在1.13-1.15%区间整理. "今日股市终于回档,且101/9R标得还不错,所以有利做多."一证券商交易员说. 另一外商银行交易员则指出,101/9R的标售结果,成为今日债市力抗中国乐观经济数据的题 材."钱多到让这些利空都变成不是利空." 台湾央行昨日标售101/9R,光是银行就拿到一半筹码,连保险业也有13.75%.[ID:nCT0586197 ] 汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升 至50.9,至14个月高位.新订单和就业等分项指数的上升突显出未来数月的经济前景好转.[nL4T0 9O0N0] 台湾股市周五下跌0.75%,自将近三个月收盘高位回落.加权股价指数 收跌58.32点报 7,698.77点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 101/3 <A01103=TW 0.00 0.6700 0.6700-0.6 1.0 O> 700 5 101/6 <A01106=TW 0.00 0.8800 0.8770-0.8 8.5 O> 800 10 101/9R <A01109R=T -0.06 1.1430 1.1394-1.1 107.0 WO> 430 30 101/8 <A01108=TW +0.05 1.7005 1.7005-1.7 1.0 O> 005 虽然台债因资金泛滥让利空钝化,不过交易商提及,还是要留心美债的后市表现.由于今日亚 洲盘的美债10年期殖利率已进一步弹升,短线将留心是否有突破向上1.75%,甚至往年线测试的偏 空格局. 此外,交易商也关注下周三将召开的央行理监事会议,虽然一般预料利率仍将按兵不动,适度 宽松政策会维持相当的一段时间,但也需留意央行总裁是否有透露基本面可能转变的讯号. 美国公债价格周五在亚洲盘下滑,扩大在美国市场的跌幅,因一项中国制造业调查数据提升 了对中国经济的乐观情绪,刺激了风险意愿.指标10年期公债 收益率(殖利率)由周四 纽约尾盘的1.720%升至1.736%. 年期 期别 收盘价 30 101/8 1.7005 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1400 5 101/6 0.8800 2 101/3 0.6700 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。