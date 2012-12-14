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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 15:09 BJT

台湾债市: 资金泛滥成多头护身符,惟应留心美债是否续偏弱

路透台北12月14日 - 台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周五小幅收低,早盘先反映
该券筹码集中于实质买盘的利多,不过美债价格在亚洲交易时段扩大跌幅却削减了交易商的乐观
情绪,惟台股走弱也略支撑债市,终场仍勉力收在平盘之下.

    由于下午财政部要与主要交易商讨论明年发债的规画,此前交易商的态度也略趋谨慎.惟一
般预料明年的发债规模料与今年相去不远,在基本面没有明显变化的环境下,筹码供给还是无法
全然满足实质买盘去化资金的需求.预料在下周三央行召开理监事会议前,10年公债殖利率仍不
脱在1.13-1.15%区间整理.

    "今日股市终于回档,且101/9R标得还不错,所以有利做多."一证券商交易员说.

    另一外商银行交易员则指出,101/9R的标售结果,成为今日债市力抗中国乐观经济数据的题
材."钱多到让这些利空都变成不是利空."
      
    台湾央行昨日标售101/9R,光是银行就拿到一半筹码,连保险业也有13.75%.[ID:nCT0586197
]
    
    汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升
至50.9,至14个月高位.新订单和就业等分项指数的上升突显出未来数月的经济前景好转.[nL4T0
9O0N0] 
    
    台湾股市周五下跌0.75%,自将近三个月收盘高位回落.加权股价指数 收跌58.32点报
7,698.77点.    
    
                收盘价                   涨跌幅     报价(%)     区间(%)     成交值 
       年期        期别                  (基点)                            (亿台币)
          2       101/3  <A01103=TW        0.00      0.6700  0.6700-0.6         1.0
                                 O>                                 700  
          5       101/6  <A01106=TW        0.00      0.8800  0.8770-0.8         8.5
                                 O>                                 800  
         10      101/9R  <A01109R=T       -0.06      1.1430  1.1394-1.1       107.0
                                WO>                                 430  
         30       101/8  <A01108=TW       +0.05      1.7005  1.7005-1.7         1.0
                                 O>                                 005  
    虽然台债因资金泛滥让利空钝化,不过交易商提及,还是要留心美债的后市表现.由于今日亚
洲盘的美债10年期殖利率已进一步弹升,短线将留心是否有突破向上1.75%,甚至往年线测试的偏
空格局.
    
    此外,交易商也关注下周三将召开的央行理监事会议,虽然一般预料利率仍将按兵不动,适度
宽松政策会维持相当的一段时间,但也需留意央行总裁是否有透露基本面可能转变的讯号.
    
    美国公债价格周五在亚洲盘下滑,扩大在美国市场的跌幅,因一项中国制造业调查数据提升
了对中国经济的乐观情绪,刺激了风险意愿.指标10年期公债           收益率(殖利率)由周四
纽约尾盘的1.720%升至1.736%.          
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                       1.7005
         20       101/7                     没有成交
         10       101/9                       1.1400
          5       101/6                       0.8800
          2       101/3                       0.6700
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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