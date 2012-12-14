台湾债市: 资金泛滥成多头护身符,惟应留心美债是否续偏弱

路透台北12月14日 - 台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周五小幅收低,早盘先反映 该券筹码集中于实质买盘的利多,不过美债价格在亚洲交易时段扩大跌幅却削减了交易商的乐观 情绪,惟台股走弱也略支撑债市,终场仍勉力收在平盘之下. 由于下午财政部要与主要交易商讨论明年发债的规画,此前交易商的态度也略趋谨慎.惟一 般预料明年的发债规模料与今年相去不远,在基本面没有明显变化的环境下,筹码供给还是无法 全然满足实质买盘去化资金的需求.预料在下周三央行召开理监事会议前,10年公债殖利率仍不 脱在1.13-1.15%区间整理. "今日股市终于回档,且101/9R标得还不错,所以有利做多."一证券商交易员说. 另一外商银行交易员则指出,101/9R的标售结果,成为今日债市力抗中国乐观经济数据的题 材."钱多到让这些利空都变成不是利空." 台湾央行昨日标售101/9R,光是银行就拿到一半筹码,连保险业也有13.75%.[ID:nCT0586197 ] 汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升 至50.9,至14个月高位.新订单和就业等分项指数的上升突显出未来数月的经济前景好转.[nL4T0 9O0N0] 台湾股市周五下跌0.75%,自将近三个月收盘高位回落.加权股价指数 收跌58.32点报 7,698.77点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 101/3 <A01103=TW 0.00 0.6700 0.6700-0.6 1.0 O> 700 5 101/6 <A01106=TW 0.00 0.8800 0.8770-0.8 8.5 O> 800 10 101/9R <A01109R=T -0.06 1.1430 1.1394-1.1 107.0 WO> 430 30 101/8 <A01108=TW +0.05 1.7005 1.7005-1.7 1.0 O> 005 虽然台债因资金泛滥让利空钝化,不过交易商提及,还是要留心美债的后市表现.由于今日亚 洲盘的美债10年期殖利率已进一步弹升,短线将留心是否有突破向上1.75%,甚至往年线测试的偏 空格局. 此外,交易商也关注下周三将召开的央行理监事会议,虽然一般预料利率仍将按兵不动,适度 宽松政策会维持相当的一段时间,但也需留意央行总裁是否有透露基本面可能转变的讯号. 美国公债价格周五在亚洲盘下滑,扩大在美国市场的跌幅,因一项中国制造业调查数据提升 了对中国经济的乐观情绪,刺激了风险意愿.指标10年期公债 收益率(殖利率)由周四 纽约尾盘的1.720%升至1.736%. 年期 期别 收盘价 30 101/8 1.7005 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1400 5 101/6 0.8800 2 101/3 0.6700 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)