路透调查: 德国股市借经济复苏东风,明年中期料上涨4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透法兰克福12月13日 - 路透调查显示,德国股市明年大幅上涨的希望更大了,因市场预期各国放宽货币政策将加快全球经济增长.
上周路透对50位分析师和基金经理的最新调查显示,德国股市DAX指数 在2013年中期将位于7,890点,高于9月调查预期的7,600点,比周三收盘位7,614.79点高4%.
DAX指数预计在2013年底之前将再涨300点,至8,200点.
"各大央行已向市场注入了如此多的资金,但很多投资者找不到地方投资这些钱.股市是选择之一,能带来长期回报,"Landesbank Baden-Wuerttemberg资深投资策略分析师Ralph Herre说.
DAX指数今年迄今已上涨了约33%,涨幅超过法国股市CAC-40指数 、英国股市富时100指数 和泛欧STOXX 600股指,后三种指数的同期涨幅分别为15%、7%和15%.
据汤森路透StarMine,德股DAX指数的市值为1.09万亿(兆)美元,基于获利预估的市盈率(本益比,P/E)为10.6倍.
法股CAC-40指数市盈率为10.6倍,英股富时100指数市盈率为11.2.
德国商业银行策略师Andreas Huerkamp预计,DAX指数的市盈率明年可能最高涨至12倍,依然会远低于25年均值15倍.
他同时还预计DAX指数基于获利预估的市净率(股价净值比,市账率)将从目前的1.3倍升至1.45倍,仍远低于15年均值1.7倍.
"我们认为,全球普遍放宽货币政策,应会推动主要经济数据在2013年上半年反弹,下半年的全球经济增长应该会加速,"他说.
Huerkamp预计DAX指数明年6月底将跳涨至8,000点,年底料收在8,500点.
不过,并不是所有人都这么乐观.
Ruland Research的分析师Heino Ruland预计DAX指数2013年中期将跌至6,250点,之后会小幅反弹至6,700点.
"就经济而言,明年形势会比今年更艰难,"他说."中国是德国出口绝佳避风港的年代一去不复返了."
"除此之外,我们还拭目以待将带来不确定性的意大利大选.意大利似乎又变得失控了,那将给欧债危机的解决拖后腿."(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。