路透调查: 德国股市借经济复苏东风,明年中期料上涨4%

路透法兰克福12月13日 - 路透调查显示,德国股市明年大幅上涨的希望更大了,因市场预期各国放宽货币政策将加快全球经济增长.

上周路透对50位分析师和基金经理的最新调查显示,德国股市DAX指数 在2013年中期将位于7,890点,高于9月调查预期的7,600点,比周三收盘位7,614.79点高4%.

DAX指数预计在2013年底之前将再涨300点,至8,200点.

"各大央行已向市场注入了如此多的资金,但很多投资者找不到地方投资这些钱.股市是选择之一,能带来长期回报,"Landesbank Baden-Wuerttemberg资深投资策略分析师Ralph Herre说.

DAX指数今年迄今已上涨了约33%,涨幅超过法国股市CAC-40指数 、英国股市富时100指数 和泛欧STOXX 600股指,后三种指数的同期涨幅分别为15%、7%和15%.

据汤森路透StarMine,德股DAX指数的市值为1.09万亿(兆)美元,基于获利预估的市盈率(本益比,P/E)为10.6倍.

法股CAC-40指数市盈率为10.6倍,英股富时100指数市盈率为11.2.

德国商业银行策略师Andreas Huerkamp预计,DAX指数的市盈率明年可能最高涨至12倍,依然会远低于25年均值15倍.

他同时还预计DAX指数基于获利预估的市净率(股价净值比,市账率)将从目前的1.3倍升至1.45倍,仍远低于15年均值1.7倍.

"我们认为,全球普遍放宽货币政策,应会推动主要经济数据在2013年上半年反弹,下半年的全球经济增长应该会加速,"他说.

Huerkamp预计DAX指数明年6月底将跳涨至8,000点,年底料收在8,500点.

不过,并不是所有人都这么乐观.

Ruland Research的分析师Heino Ruland预计DAX指数2013年中期将跌至6,250点,之后会小幅反弹至6,700点.

"就经济而言,明年形势会比今年更艰难,"他说."中国是德国出口绝佳避风港的年代一去不复返了."

"除此之外,我们还拭目以待将带来不确定性的意大利大选.意大利似乎又变得失控了,那将给欧债危机的解决拖后腿."(完)