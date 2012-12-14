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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 15:29 BJT

台湾个股: 台积电明年资本支出预估较今年成长逾8%至90亿美元

路透台北12月14日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五调高了明年资本支出预估值至90亿美元,较今年的83亿成长逾8%.该公司曾在10月表示,明年资本支出与今年相似.

台积电发言系统也引述董事长张忠谋说法称,明年营收将成长15-20%.

台积电今日收跌0.81%,报98.4台币;大盘加权股价指数 则是收跌0.75%.(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

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(记者 董永年; 审校)

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