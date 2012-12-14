台湾个股: 台积电明年资本支出预估较今年成长逾8%至90亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北12月14日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五调高了明年资本支出预估值至90亿美元,较今年的83亿成长逾8%.该公司曾在10月表示,明年资本支出与今年相似.
台积电发言系统也引述董事长张忠谋说法称,明年营收将成长15-20%.
台积电今日收跌0.81%,报98.4台币;大盘加权股价指数 则是收跌0.75%.(完)
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(记者 董永年; 审校)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。