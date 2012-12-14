《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月14日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:23时,1港元=0.80495人民币<HK DCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 9.70 12.32 0.98 深物业 6.43 4.59 1.74 南玻 7.72 4.42 2.17 深康佳 2.98 2.07 1.79 *ST中华 4.19 1.56 3.34 ST中冠 6.64 2.76 2.99 深深宝 7.42 5.34 1.73 深华发 5.90 2.87 2.55 深赤湾 9.58 9.75 1.22 招商地产 26.86 22.31 1.50 特力 5.93 2.97 2.48 飞亚达 7.01 5.76 1.51 一致药业 30.31 22.92 1.64 深深房 3.92 2.48 1.96 *ST盛润 8.34 4.24 2.44 深南电 3.99 2.25 2.20 中集集团 10.84 9.70 1.39 深纺织 6.29 4.17 1.87 方大集团 4.24 2.27 2.32 深国商 13.10 8.91 1.83 深赛格 3.90 2.28 2.13 宝石 11.40 5.45 2.60 小天鹅 7.64 6.85 1.39 粤高速 3.03 2.46 1.53 晨鸣纸业 3.95 3.18 1.54 ST珠江 2.79 1.77 1.96 丽珠 33.14 24.48 1.68 美菱电器 3.56 3.16 1.40 大冷股份 6.81 4.48 1.89 粤电力 5.69 4.23 1.67 佛山照明 6.23 4.89 1.58 江铃汽车 16.65 16.28 1.27 沙隆达 4.89 2.83 2.15 苏常柴 5.59 3.32 2.09 威孚高科 31.00 20.83 1.85 古井贡酒 26.97 20.37 1.64 ST东海 3.09 2.16 1.78 长安汽车 5.39 3.77 1.78 京东方 2.17 1.32 2.04 鲁泰 6.31 6.76 1.16 本钢板材 3.28 2.37 1.72 张裕 44.95 41.51 1.35 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN ] 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUC N] 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN ] 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN ] 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 [CN-RES-CMN ] 香港股市观察 报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。