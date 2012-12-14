德国数据: 12月综合PMI初值为50.5,服务业活动跳增

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
"之前我们非常担心第四季经济可能萎缩,但目前风险大幅下降."Markit分析师Chris Williamson称,"第四季经济可能仍小幅萎缩0.1%,但基于这些数据,经济可能将会是停滞."
"如果这种势头持续下去,第一季GDP将以不大但还算合理的速度增长,从而使德国成为地区增长的发动机."
德国12月制造业PMI从前月的46.8降至46.3,仍远低于50荣枯分水岭,不及路透调查预估的47.2.
但出口订单分项指数小涨至3月以来的最高位,虽然仍低于50荣枯分水岭.Markit的Williamson表示,有国外需求进一步回升的迹象,这将提振德国以出口为主导的经济.
德国12月服务业PMI从上个月的49.7升至52.1,优于路透调查预估的50.0.(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。