德国数据: 12月综合PMI初值为50.5,服务业活动跳增

"之前我们非常担心第四季经济可能萎缩,但目前风险大幅下降."Markit分析师Chris Williamson称,"第四季经济可能仍小幅萎缩0.1%,但基于这些数据,经济可能将会是停滞."

"如果这种势头持续下去,第一季GDP将以不大但还算合理的速度增长,从而使德国成为地区增长的发动机."

德国12月制造业PMI从前月的46.8降至46.3,仍远低于50荣枯分水岭,不及路透调查预估的47.2.

但出口订单分项指数小涨至3月以来的最高位,虽然仍低于50荣枯分水岭.Markit的Williamson表示,有国外需求进一步回升的迹象,这将提振德国以出口为主导的经济.