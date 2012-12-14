欧洲汇市: 瑞郎兑美元触及七个月高位,美联储购债计划令美元承压

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
这抵消了人们对美国财政悬崖的忧虑.这种忧虑之前一直支撑着美元. "整体上,我们认为美元在美联储会后承压.美元/瑞郎目前处于非常重 要的水准,如果跌破0.92关口,还可能进一步承压."德国商业银行外汇策略 师Antje Praefcke称. 瑞郎兑欧元小跌.昨日因瑞士央行维持瑞郎/欧元1.20上限而上涨."瑞 士央行的决定在预期之中,所以反应不强烈,不过欧元/瑞郎还是有一些下 跌,因为原来有人预期瑞士央行可能提高这个限制." 0729GMT时,瑞郎兑美元上涨0.2%至0.9218. 瑞郎兑欧元下跌0.1%至1.2082.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。