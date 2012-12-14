欧洲汇市: 瑞郎兑美元触及七个月高位,美联储购债计划令美元承压

这抵消了人们对美国财政悬崖的忧虑.这种忧虑之前一直支撑着美元. "整体上,我们认为美元在美联储会后承压.美元/瑞郎目前处于非常重 要的水准,如果跌破0.92关口,还可能进一步承压."德国商业银行外汇策略 师Antje Praefcke称. 瑞郎兑欧元小跌.昨日因瑞士央行维持瑞郎/欧元1.20上限而上涨."瑞 士央行的决定在预期之中,所以反应不强烈,不过欧元/瑞郎还是有一些下 跌,因为原来有人预期瑞士央行可能提高这个限制." 0729GMT时,瑞郎兑美元上涨0.2%至0.9218. 瑞郎兑欧元下跌0.1%至1.2082.(完)