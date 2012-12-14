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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 16:16 BJT

《汇市简讯》英镑/美元邻近到期选择权执行价,关注英国AAA评等

0733GMT

* 今日纽约时段到期的选择权执行价在1.6115、1.6150及1.6160

* 选择权障碍在1.6175(周三高点在1.6173).11月1日高点在1.6176

* 1.6084为周四低点,在标准普尔调降英国评等展望至负向后触及

* 亚洲时段交投区间为1.6105-1.6143.沪综指大涨4.3%.美股标普股指期货上涨4.25.(完)

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