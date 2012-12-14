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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 18:57 BJT

欧元区数据: 12月PMI调查预示欧元区第四季衰退可能加深

12月Markit综合PMI初值升至九个月高位47.3,优于预期的46.8.

Markit首席分析师Chris Williamson称,"官方GDP数据比PMI滞后,因此我们猜想官方数据将显示,欧元区最后一季衰退可能加深."

"该数据与GDP下降约0.5%一致."

欧元区12月服务业PMI从46.7升至47.8,高于预期的47.0.

欧元区12月制造业PMI从46.2微升至46.3,不及预期的46.6.

该行业产出分项指数持稳于前月的46.1.(完)

(编译 王翔琼; 审校 田建华)

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