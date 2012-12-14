欧元区数据: 12月PMI调查预示欧元区第四季衰退可能加深

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
12月Markit综合PMI初值升至九个月高位47.3,优于预期的46.8.
Markit首席分析师Chris Williamson称,"官方GDP数据比PMI滞后,因此我们猜想官方数据将显示,欧元区最后一季衰退可能加深."
"该数据与GDP下降约0.5%一致."
欧元区12月服务业PMI从46.7升至47.8,高于预期的47.0.
欧元区12月制造业PMI从46.2微升至46.3,不及预期的46.6.
该行业产出分项指数持稳于前月的46.1.(完)
(编译 王翔琼; 审校 田建华)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。