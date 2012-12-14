中国债市: 利率互换小涨,经济向好预期下料曲线仍有陡峭化上行压力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月14日--- - 中国人民币利率互换(IRS) 周五继续小幅走升,股市大涨令风险偏好升温,而最新PMI数据显示中国经济仍在稳步回暖.在经济向好预期下,料IRS曲线仍有陡峭化上行压力.
"下午有点波动,先上了一下子,后来稍回来点,但还是比昨天高,应该跟股市(上涨)有关,"上海一银行交易员称.
中国股市沪综指周五收盘劲扬4.3%至逾四个月最高收位,亦创逾38个月最大单日涨幅,成交金额亦创下近七个半月高位.分析师指出,除了今日发布的汇丰12月中国制造业PMI初值创新高显示中国经济复苏动力增强,市场亦对周末即将召开的经济工作会议寄予良好预期.
上述交易员指出,经济仍在复苏的轨道中,这令IRS易涨难跌,相对而言,长端上涨压力更为明显;而由于资金宽松,回购利率低位运行,IRS短端反弹动力略显不足.
周五稍早公布的12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至50.9,创下14个月最高位,表明在内需拉动下,中国制造业活动进一步扩张,经济复苏动力持续增强.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.3140/ 3.4520 3.2950/ 3.3900 3.4600/ 3.5488 3.5900/ 3.6875 3.5560/ 3.9100
周四 3.3350/ 3.4400 3.2970/ 3.3900 3.4420/ 3.5380 3.5900/ 3.6880 3.5625/ 3.9025
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变动-0.0210/+0.0120 -0.0020/ 0.0000 +0.0180/+0.0108 0.0000/-0.0005 -0.0065/+0.
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。