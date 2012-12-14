中国债市: 利率互换小涨,经济向好预期下料曲线仍有陡峭化上行压力

路透上海12月14日--- - 中国人民币利率互换(IRS) 周五继续小幅走升,股市大涨令风险偏好升温,而最新PMI数据显示中国经济仍在稳步回暖.在经济向好预期下,料IRS曲线仍有陡峭化上行压力.

"下午有点波动,先上了一下子,后来稍回来点,但还是比昨天高,应该跟股市(上涨)有关,"上海一银行交易员称.

中国股市沪综指周五收盘劲扬4.3%至逾四个月最高收位,亦创逾38个月最大单日涨幅,成交金额亦创下近七个半月高位.分析师指出,除了今日发布的汇丰12月中国制造业PMI初值创新高显示中国经济复苏动力增强,市场亦对周末即将召开的经济工作会议寄予良好预期.

上述交易员指出,经济仍在复苏的轨道中,这令IRS易涨难跌,相对而言,长端上涨压力更为明显;而由于资金宽松,回购利率低位运行,IRS短端反弹动力略显不足.

周五稍早公布的12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至50.9,创下14个月最高位,表明在内需拉动下,中国制造业活动进一步扩张,经济复苏动力持续增强.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3140/ 3.4520 3.2950/ 3.3900 3.4600/ 3.5488 3.5900/ 3.6875 3.5560/ 3.9100

周四 3.3350/ 3.4400 3.2970/ 3.3900 3.4420/ 3.5380 3.5900/ 3.6880 3.5625/ 3.9025

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变动-0.0210/+0.0120 -0.0020/ 0.0000 +0.0180/+0.0108 0.0000/-0.0005 -0.0065/+0.

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.