重发-中国票据市场: 转贴利率本周续涨,信贷规模调控料致下周仍有走升空间

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透上海12月14日 - 中国票据市场转贴利率本周续涨约20个基点(bp),因年底前银行调整信贷规模因素持续发酵.交易员称,从往年经验看,上述影响因素有望一直持续到年末前一周,因此下周转贴利率走升仍是大概率事件.
华北一银行交易员表示,本周转贴利率涨幅在20个bp左右,六个月左右的票据在年息5.3%附近可以成交.
对下周走势,他认为,"按惯性应该还是会涨点,具体(涨幅要)看各家和总的信贷形势了."
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
周五 5.2163/5.0102 5.3558/5.1175 5.8596/5.5416
上周五 5.1772/4.9595 5.2798/5.0665 5.7264/5.4288
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变动 +3.91bp/+5.07bp +7.60bp/+5.10bp +13.32bp/+11.28bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.5869%,较上周五上涨.
部分期限路透央票参考率 (%):
1个月 3个月
周五 2.8780/2.8160 2.9360/2.8770
上周五 2.9080/2.8370 2.9300/2.8630
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。