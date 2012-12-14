重发-中国票据市场: 转贴利率本周续涨,信贷规模调控料致下周仍有走升空间

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路透上海12月14日 - 中国票据市场转贴利率本周续涨约20个基点(bp),因年底前银行调整信贷规模因素持续发酵.交易员称,从往年经验看,上述影响因素有望一直持续到年末前一周,因此下周转贴利率走升仍是大概率事件.

华北一银行交易员表示,本周转贴利率涨幅在20个bp左右,六个月左右的票据在年息5.3%附近可以成交.

对下周走势,他认为,"按惯性应该还是会涨点,具体(涨幅要)看各家和总的信贷形势了."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

周五 5.2163/5.0102 5.3558/5.1175 5.8596/5.5416

上周五 5.1772/4.9595 5.2798/5.0665 5.7264/5.4288

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变动 +3.91bp/+5.07bp +7.60bp/+5.10bp +13.32bp/+11.28bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.5869%,较上周五上涨.

部分期限路透央票参考率 (%):

1个月 3个月

周五 2.8780/2.8160 2.9360/2.8770

上周五 2.9080/2.8370 2.9300/2.8630