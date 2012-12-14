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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 16:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆今日有大量选择权到期

0806GMT

* 美元/日圆今日在83.50及83.75有大量普通选择权到期--各高达10亿美元

* 澳元/美元今日到期选择权执行价在1.0500、1.0550及1.0600

* 英镑/美元执行价在1.6115、1.6150、及1.6160,欧元/美元在1.3050, 1.3060、1.3080及1.3100.(完)

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