更新版 1-中国汇市: 人民币收低大行购汇闪现,年底前客盘供需料趋均衡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币即期收低,保持宽幅波动
* 盘间两度闪现大行购汇
* 交易员多猜测央行或欲守住6.23-6.25元区间
* 交易员料年底前客盘供需料倾向均衡 (新增收盘报价和更多评论)
路透北京12月14日 - 人民币兑美元即期 周五收低,仍保持100多点的宽幅振荡,且连续三日未再触及波幅上限.交易员指出,开盘后不久及午盘间曾出现两波明显的大行购汇,但均在美元价格拉高后即告消失,其余时间客盘净结汇继续为人民币提供支撑.
上海一股份行交易员称,近日即期打开涨停后参与明显活跃,但由于"近几天日间波幅都达一两百点,也给银行构成较大的风险,大家都还是比较谨慎."
上海另一股份行交易员认为,美国第四轮量化宽松政策可能已经在大家的预期内,加之美元/人民币汇率市场没有完全开放,所以外部因素影响看起来不会太大."如果央行不干预,就看供需了."
她并补充说,近期受年末因素客户购汇可能会上升,客盘供需因此料倾向于均衡.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2415 6.2340 6.2475 6.2923 6.2887 6.2329
交易员表示,周四没有观察到明显干预,当天临近盘末时人民币因净结汇增加一度逼近当日涨停位6.2258,但今天开盘即有大行购汇出现.
多位交易员认为,本周来疑为央行的市场干预更有可能意在控制汇价水平.多数交易员猜测,监管层可能会通过干预,将人民币即期汇率控制在6.23-6.25元区间.
"不清楚监管层的目标是什么,不过从这个星期的市场来看,6.2350到6.2500可能是要守卫的一个区间,干预可能会维持到年底吧.一年快完了,汇率可能也有指标要求."其中上海一外资行交易员表示.
周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布明年开始新一轮的买债行动,这一度引发美元的大量卖盘,目前美元指数趋稳.
东京汇市日圆周五跌至九个月低位,因为市场愈加预计,在本周末日本关键性大选结束后,日本央行将加快放松货币政策的步伐,以刺激经济.日本是全球第三大经济体.
以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3124/74 6.3125
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2205/19 6.2175
境内美元人民币一年期掉期 升水报1,140点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3555元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。