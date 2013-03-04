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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 16:30 BJT

香港股市：收低1.5%创两周最大跌幅，中国抑制房价措施打击地产和金融股

华润置地 重挫8.9%，此前中国当局于周五宣布了针对房地产业的更多调控措施。

中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

中资银行股也受到瑞银调降评级的冲击。瑞银分析师认为，1月信贷增长创纪录，可能引发信贷在今年第二季收紧,这将比原先预期的时间更早。(完)
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