中国债市: PMI攀高推动中长端收益率略涨,市场待中央经济工作会议定方向

路透上海12月14日 - 中国银行间债市周五中长端收益率略有上涨,因汇丰12月中国PMI初值攀升至14个月高位,巩固市场对经济企稳回升的预期.而资金面维持宽松,令短端收益率持稳.对于周末即将举行的中央经济工作会议,投资者关注是否会有超预期的政策出台.

交易员认为,除汇丰PMI初值利空外,今日股市大涨亦撬动"股债"跷跷板,对债市形成压力.而对于周末举行的中央经济工作会议,稳经济的大方向市场早有预期,惟出台政策力度强弱,或将引起下周债市波动.

"像10年期国债还是上了2个点左右的,在近期横盘的市况下,2个点对长债来说也算不小的变动,主要是上午出的PMI再次印证经济回升趋势,下午股市走的很好,基金卖债买股,"上海一银行交易员称.

他并认为,周末将举行的中央经济工作方向上料以刺激及稳定经济为主,因而会议结果令后期债市承压的可能性比较大.

汇丰(HSBC)中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.

中国股市沪综指周五收盘劲扬4.3%至逾四个月最高收位,亦创逾38个月最大单日涨幅,成交金额亦创下近七个半月高位.分析师指出,除了今日发布的汇丰12月中国制造业PMI初值创新高显示中国经济复苏动力增强,市场亦对周末即将召开的经济工作会议寄予良好预期.

熟悉内情的政府消息人士周四透露,中国领导层将于本周末(15-16日)召开一年一度的中央经济工作会议.