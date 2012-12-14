中国债市: PMI攀高推动中长端收益率略涨,市场待中央经济工作会议定方向

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月14日 - 中国银行间债市周五中长端收益率略有上涨,因汇丰12月中国PMI初值攀升至14个月高位,巩固市场对经济企稳回升的预期.而资金面维持宽松,令短端收益率持稳.对于周末即将举行的中央经济工作会议,投资者关注是否会有超预期的政策出台.
交易员认为,除汇丰PMI初值利空外,今日股市大涨亦撬动"股债"跷跷板,对债市形成压力.而对于周末举行的中央经济工作会议,稳经济的大方向市场早有预期,惟出台政策力度强弱,或将引起下周债市波动.
"像10年期国债还是上了2个点左右的,在近期横盘的市况下,2个点对长债来说也算不小的变动,主要是上午出的PMI再次印证经济回升趋势,下午股市走的很好,基金卖债买股,"上海一银行交易员称.
他并认为,周末将举行的中央经济工作方向上料以刺激及稳定经济为主,因而会议结果令后期债市承压的可能性比较大.
汇丰(HSBC)中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.
中国股市沪综指周五收盘劲扬4.3%至逾四个月最高收位,亦创逾38个月最大单日涨幅,成交金额亦创下近七个半月高位.分析师指出,除了今日发布的汇丰12月中国制造业PMI初值创新高显示中国经济复苏动力增强,市场亦对周末即将召开的经济工作会议寄予良好预期.
熟悉内情的政府消息人士周四透露,中国领导层将于本周末(15-16日)召开一年一度的中央经济工作会议.
剩余期限约10年的固息国债120015券最新报价收益率 在3.5800%/3.5600%,上日尾盘为3.5700%/3.5500.(完) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。