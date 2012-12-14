更新版 1-台湾财政: 明年公债发行将自历史高峰滑落,惟仍维持偏高水准

* 明年公债发行规模6,000-6,500亿台币

* 研拟将发行前交易时间从现行的15天延长至20天 (新增发行计画细节)

路透台北12月14日 - 基于融资调度以及举新还旧需要,台湾2013年的公债发行量虽自今年的6,650亿台币,历史高峰滑落,但仍维持在6,000-6,500亿台币的偏高水准,这也是台湾中央政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.

台湾财政部于今日下午与主要公债交易商召开年度会议.根据与会的两家交易商表示,国库署在会议中提及明年发债量约在6,000-6,500亿台币,各年期券的分配与今年类似,也会发行具自偿性的乙类公债.

此外,为提振低迷的公债次级交易市况,财政部也表示会研拟将发行前交易时间从现行的15天延长至20天.

对于财政部明年公债的发行规划,交易商普遍认为不会对下周一的债市交易造成影响.

交易商并表示,财政部也提及,将提高交易商年度投标的限额,由现行的8亿台币调升至15亿.

基于国库调度需求,交易商称,财政部也表示国库券的标售除前一季底定期公告下一季的概略发行计画外,也保留在标售日前两周公告的弹性,如此将可符合国库对现金流量的掌握.

财政部国库署署长凌忠嫄曾在10月对路透称,在明年公债到期量大的状况下,公债发行量至少6,000亿台币.这将为政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.

台湾今年公债发行额高达6,650亿台币,超越去年的6,200亿以及2010年的6,100亿台币规模,再度创下历史新高纪录.