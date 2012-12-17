《中国债券市场每日交易备忘》--12月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国农业发展银行222.4亿元人民币一年期固息金融债上午10:00-11:00数量招标,票面利率3.3742% 温州银行不超过12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档 ============================================================================== 二、新债上市:

内蒙古太西煤集团3亿元一年期短期融资券041253072,票面利率5.57% 华电国际 15亿元一年期短融041252059,票面利率4.65% 山东玉皇化工5亿元一年期短融041254064,票面利率5.70% 阳泉煤业集团10亿元一年期短融041254063,票面利率4.65% 湖南省建筑工程集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中期票据1282541,基本利差4.20% 海宁资产经营公司10亿元五年期中票1282539,票面利率6.25% 北新建材集团4亿元三年期中票1282540,票面利率5.57% 中国进出口银行184亿元七年期固息债120325,票面利率4.19% ============================================================================== 三、缴款: 财政部290.1亿元10年期固息国债120021,票面利率3.55% 泉州台商投资区开发建设公司10亿元七年期固息债1280453,票面利率7.08% 鹰潭投融资公司14亿元10年期固息债1280456,票面利率7.50% 临沂资产经营开发公司15亿元七年期固息债1280459,票面利率6.68% 山东新查庄矿业公司6亿元七年期固息债1280464,票面利率7.20% 石家庄高新1.78亿元六年期中小企业集合债1280465,票面利率7.20% 中铁二十一局集团5亿元一年期短融 上海云峰集团4亿元一年期短融 中广有线信息网络3亿元一年期短融 盛运股份 2亿元一年期短融 河南交通投资集团10亿元五年期中票 青海国资29亿元10年期中票 中国城市建设集团10亿元五年期中票=============================================================================== 四、还本付息: 新疆天业集团6亿元两年期中票1082218到期兑付,票面利率4.90% 国泰君安证券20亿元三个月期短融1290006到期兑付,票面利率3.96% 北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(一年定存基准)048016付息,基本利差2.72% 广西投资集团10亿元10年期固息债058033付息,票面利率4.65% 财政部253.7亿元10年期固息国债080025付息,票面利率2.90% 国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080223付息,票面利率3.60% 江苏凤凰出版传媒集团10亿元五年期固息债0982164付息,票面利率5.40% 进出口银行150亿元三年期固息金融债110321付息,票面利率3.43% 张家港保税区张保实业公司9亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180185付息,票面利率7.80% 兰州城市发展投资公司15亿元七年期固息债1180186付息,票面利率8.20% 北京谷财国资公司5亿元七年期固息债1180187付息,票面利率8.28% 贵州开磷集团4亿元五年期中票1182387付息,票面利率6.72% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债030206付息,基本利差0.49% 农发行200亿元10年期固息金融债080420付息,票面利率3.50% 西宁城投管理公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088068付息,票面利率6.38% 国开行300亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090205付息,基本利差0.30% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090408付息,基本利差0.35% 嘉善县国投公司13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980173付息,票面利率7.20% 福州建工集团总公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980174付息,票面利率6.48% 盘锦建设投资公司10亿元七年期固息债0980175付息,票面利率7.70% 江苏国信资管公司5亿元四年期浮息债(一年定存基准)0982165付息,基本利差1.70% 财政部307.8亿元10年期固息国债100041付息,票面利率3.77% 盐城城市资产经营公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080163付息,票面利率5.80% 盐城城市资产经营公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080164付息,票面利率6.60% 湘潭九华经营建投公司10亿元六年期固息债1080165付息,票面利率6.93% 财政部619.3亿元10年期固息国债110015付息,票面利率3.99% 江苏吴中经济技术发展总公司15亿元七年期固息债1180188付息,票面利率8.05% 盐城城南新区开建投资公司15亿元七年期投资人选择权(4+3)1180189付息,票面利率8.19% 江苏江山制药5亿元三年期固息中票1182388付息,票面利率8.50% 连云港港口集团6亿元五年期固息中票1182389付息,票面利率6.72% 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1182390付息,票面利率6.23% 财政部263.18亿元10年期固息特别国债0700008付息,票面利率4.41% 光大银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081804付息,票面利率4.05% 山西焦煤集团13亿元五年期固息中票0882029付息,票面利率4.09% 财政部271.2亿元七年期固息国债090032付息,票面利率3.22% 陕西煤化工集团15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债0980176付息,票面利率5.45% 广深铁路 35亿元五年期固息中票0982166付息,票面利率4.79% 进出口银行267.3亿元五年期固息金融债100312付息,票面利率3.98% 镇江城建投资集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080166付息,票面利率6.76% 绵阳投资控股集团12亿元八年期投资人选择权(5+3)浮息债(一年SHIBOR基准)1080167付息,基本利差2.85% 山西焦煤集团15亿元五年期固息中票1082219付息,票面利率5.11% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施

积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展. -- 据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香港上市门槛问题，尽快公布具体方案,

这将是监管层疏导拟A股首次公开发行(IPO)公司大量积压的一项措施. 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告