《中国债券市场每日交易备忘》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国农业发展银行222.4亿元人民币一年期固息金融债上午10:00-11:00数量招标,票面利率3.3742% 温州银行不超过12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档 ============================================================================== 二、新债上市:
内蒙古太西煤集团3亿元一年期短期融资券041253072,票面利率5.57% 华电国际 15亿元一年期短融041252059,票面利率4.65% 山东玉皇化工5亿元一年期短融041254064,票面利率5.70% 阳泉煤业集团10亿元一年期短融041254063,票面利率4.65% 湖南省建筑工程集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中期票据1282541,基本利差4.20% 海宁资产经营公司10亿元五年期中票1282539,票面利率6.25% 北新建材集团4亿元三年期中票1282540,票面利率5.57% 中国进出口银行184亿元七年期固息债120325,票面利率4.19% ============================================================================== 三、缴款: 财政部290.1亿元10年期固息国债120021,票面利率3.55% 泉州台商投资区开发建设公司10亿元七年期固息债1280453,票面利率7.08% 鹰潭投融资公司14亿元10年期固息债1280456,票面利率7.50% 临沂资产经营开发公司15亿元七年期固息债1280459,票面利率6.68% 山东新查庄矿业公司6亿元七年期固息债1280464,票面利率7.20% 石家庄高新1.78亿元六年期中小企业集合债1280465,票面利率7.20% 中铁二十一局集团5亿元一年期短融 上海云峰集团4亿元一年期短融 中广有线信息网络3亿元一年期短融 盛运股份 2亿元一年期短融 河南交通投资集团10亿元五年期中票 青海国资29亿元10年期中票 中国城市建设集团10亿元五年期中票=============================================================================== 四、还本付息: 新疆天业集团6亿元两年期中票1082218到期兑付,票面利率4.90% 国泰君安证券20亿元三个月期短融1290006到期兑付,票面利率3.96% 北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(一年定存基准)048016付息,基本利差2.72% 广西投资集团10亿元10年期固息债058033付息,票面利率4.65% 财政部253.7亿元10年期固息国债080025付息,票面利率2.90% 国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080223付息,票面利率3.60% 江苏凤凰出版传媒集团10亿元五年期固息债0982164付息,票面利率5.40% 进出口银行150亿元三年期固息金融债110321付息,票面利率3.43% 张家港保税区张保实业公司9亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180185付息,票面利率7.80% 兰州城市发展投资公司15亿元七年期固息债1180186付息,票面利率8.20% 北京谷财国资公司5亿元七年期固息债1180187付息,票面利率8.28% 贵州开磷集团4亿元五年期中票1182387付息,票面利率6.72% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债030206付息,基本利差0.49% 农发行200亿元10年期固息金融债080420付息,票面利率3.50% 西宁城投管理公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088068付息,票面利率6.38% 国开行300亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090205付息,基本利差0.30% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090408付息,基本利差0.35% 嘉善县国投公司13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980173付息,票面利率7.20% 福州建工集团总公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980174付息,票面利率6.48% 盘锦建设投资公司10亿元七年期固息债0980175付息,票面利率7.70% 江苏国信资管公司5亿元四年期浮息债(一年定存基准)0982165付息,基本利差1.70% 财政部307.8亿元10年期固息国债100041付息,票面利率3.77% 盐城城市资产经营公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080163付息,票面利率5.80% 盐城城市资产经营公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080164付息,票面利率6.60% 湘潭九华经营建投公司10亿元六年期固息债1080165付息,票面利率6.93% 财政部619.3亿元10年期固息国债110015付息,票面利率3.99% 江苏吴中经济技术发展总公司15亿元七年期固息债1180188付息,票面利率8.05% 盐城城南新区开建投资公司15亿元七年期投资人选择权(4+3)1180189付息,票面利率8.19% 江苏江山制药5亿元三年期固息中票1182388付息,票面利率8.50% 连云港港口集团6亿元五年期固息中票1182389付息,票面利率6.72% 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1182390付息,票面利率6.23% 财政部263.18亿元10年期固息特别国债0700008付息,票面利率4.41% 光大银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081804付息,票面利率4.05% 山西焦煤集团13亿元五年期固息中票0882029付息,票面利率4.09% 财政部271.2亿元七年期固息国债090032付息,票面利率3.22% 陕西煤化工集团15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债0980176付息,票面利率5.45% 广深铁路 35亿元五年期固息中票0982166付息,票面利率4.79% 进出口银行267.3亿元五年期固息金融债100312付息,票面利率3.98% 镇江城建投资集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080166付息,票面利率6.76% 绵阳投资控股集团12亿元八年期投资人选择权(5+3)浮息债(一年SHIBOR基准)1080167付息,基本利差2.85% 山西焦煤集团15亿元五年期固息中票1082219付息,票面利率5.11% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施
积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展. -- 据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香港上市门槛问题，尽快公布具体方案,
这将是监管层疏导拟A股首次公开发行(IPO)公司大量积压的一项措施. 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 曹巍浩/康熙泽; 审校 刘昕)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。