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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 17:58 BJT

台湾债市: 101/9R期10年公债中,银行业买超18.5亿台币

路透台北12月14日 - 台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统
中,10年增额公债101/9R 交易资料如下:(单位:亿台币)
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       24.00        5.50      +18.50
     票券业        0.00        4.50       -4.50
     证券业        2.50       16.50      -14.00

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