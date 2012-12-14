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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 18:11 BJT

欧洲个股: 菲亚特与数家银行商谈筹资事宜--消息人士

路透米兰12月14日 - 据消息人士周五透露,意大利汽车商菲亚特 正在与数家银行磋商筹资事宜,拟用于增持美国汽车商克莱斯勒股份,可能很快作出决定.

意大利报纸Il Messaggero周五稍早前报导,菲亚特在考虑明年增资10亿至20亿欧元(13亿-26亿美元),以收购美国汽车商克莱斯勒剩余的41.5%股份.

该报称,菲亚特与意大利裕信银行(UniCredit)、摩根士丹利、美国银行和高盛的增资商谈处于非正式阶段,尚未作出任何决定.

菲亚特拒绝对此置评.(完) (编译 白云; 审校 高琦)

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