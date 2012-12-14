欧洲个股: 菲亚特与数家银行商谈筹资事宜--消息人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透米兰12月14日 - 据消息人士周五透露,意大利汽车商菲亚特 正在与数家银行磋商筹资事宜,拟用于增持美国汽车商克莱斯勒股份,可能很快作出决定.
意大利报纸Il Messaggero周五稍早前报导,菲亚特在考虑明年增资10亿至20亿欧元(13亿-26亿美元),以收购美国汽车商克莱斯勒剩余的41.5%股份.
该报称,菲亚特与意大利裕信银行(UniCredit)、摩根士丹利、美国银行和高盛的增资商谈处于非正式阶段,尚未作出任何决定.
菲亚特拒绝对此置评.(完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。