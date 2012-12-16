路透基点: 中国大广高速公路168亿元贷款案仍未敲定--RLPC

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息来源报导称,中国广州大广高速公路有限公司168亿元人民币20年期贷款案仍未敲定,这笔资金将用于建造大庆-广州高速公路.
先前报导称该笔贷款已于10月签署,但消息人士表示,当时签署的只是贷款协议框架,目前还在敲定贷方名单和贷款配额.
中国建设银行是牵头行兼簿记行.如同先前报导所述,广州银行、中国国家开发银行和中国邮政储蓄银行均希望参与贷款.
根据公司声明,贷款资金将用于建设总长3,550公里大广高速公路的广东段.根据公司公布的资讯,该路段总投资金额约214亿人民币.
该公司表示,此路段的建设已于9月初动工,预计在2015年完工.
大广高速公路连接着广东省广州市和黑龙江省大庆市,由南到北途经10个省份的约30个城市.
借款者为广州交通投资集团旗下子公司.(完) (编译 沈以文; 审校 张涛)
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路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。