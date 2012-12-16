路透基点: 中国大广高速公路168亿元贷款案仍未敲定--RLPC

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息来源报导称,中国广州大广高速公路有限公司168亿元人民币20年期贷款案仍未敲定,这笔资金将用于建造大庆-广州高速公路.

先前报导称该笔贷款已于10月签署,但消息人士表示,当时签署的只是贷款协议框架,目前还在敲定贷方名单和贷款配额.

中国建设银行是牵头行兼簿记行.如同先前报导所述,广州银行、中国国家开发银行和中国邮政储蓄银行均希望参与贷款.

根据公司声明,贷款资金将用于建设总长3,550公里大广高速公路的广东段.根据公司公布的资讯,该路段总投资金额约214亿人民币.

该公司表示,此路段的建设已于9月初动工,预计在2015年完工.

大广高速公路连接着广东省广州市和黑龙江省大庆市,由南到北途经10个省份的约30个城市.