路透基点: 远东宏信的三年期贷款案规模扩至3.9亿美元

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,远东宏信的三年期子弹式贷款规模已从1.2亿美元增加至3.9亿美元.

星展银行担任牵头行与额度分配行,总计已有19家银行参贷.星展银行承贷5,000万美元.

中国银行承贷2.8亿港元(3,600万美元),另有六家银行各承贷3,000万美元,分别是:东亚银行、三菱东京日联银行、海湾第一银行、上海浦东发展银行、大丰银行与永亨银行.

国民银行与兆丰国际商业银行各承贷1,500万美元,中国建设银行与台湾万泰银行各承贷1,200万美元.

六家银行各自承贷1,000万美元:台湾银行,招商银行,玉山银行,第一商业银行,台湾土地银行和台湾中小企业银行.

国泰银行承贷600万美元,台湾新光商业银行承贷500万美元.

贷款案定于下周签署.

银行受邀按以下三个层级参贷:

承贷3,000万美元或以上的银行,获得340个基点综合收益,费用为180基点,并获牵头行头衔;

承贷2,000万-2,900万美元的银行,获得330个基点的综合收益,费用为150个基点,并获得主办行的头衔;

承贷1,000万-1,900万美元的银行,获得320个基点的综合收益,费用为120个基点,获得高级经理行的头衔.

在11月23日前参贷的银行可额外获得9个基点的费用.