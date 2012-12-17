路透基点: 远东宏信的三年期贷款案规模扩至3.9亿美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,远东宏信的三年期子弹式贷款规模已从1.2亿美元增加至3.9亿美元.
星展银行担任牵头行与额度分配行,总计已有19家银行参贷.星展银行承贷5,000万美元.
中国银行承贷2.8亿港元(3,600万美元),另有六家银行各承贷3,000万美元,分别是:东亚银行、三菱东京日联银行、海湾第一银行、上海浦东发展银行、大丰银行与永亨银行.
国民银行与兆丰国际商业银行各承贷1,500万美元,中国建设银行与台湾万泰银行各承贷1,200万美元.
六家银行各自承贷1,000万美元:台湾银行,招商银行,玉山银行,第一商业银行,台湾土地银行和台湾中小企业银行.
国泰银行承贷600万美元,台湾新光商业银行承贷500万美元.
贷款案定于下周签署.
银行受邀按以下三个层级参贷:
承贷3,000万美元或以上的银行,获得340个基点综合收益,费用为180基点,并获牵头行头衔;
承贷2,000万-2,900万美元的银行,获得330个基点的综合收益,费用为150个基点,并获得主办行的头衔;
承贷1,000万-1,900万美元的银行,获得320个基点的综合收益,费用为120个基点,获得高级经理行的头衔.
在11月23日前参贷的银行可额外获得9个基点的费用.
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点.(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。