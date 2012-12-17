重温稿-台湾货币市场: 短率续处低位,下周关注央行理监事会后声明

* 国库券交割难消化市场过剩资金

* 短票利率区间低位续探底

* 下周关注央行理监事会后声明

记者 詹静宜

路透台北12月14日 - 台湾银行间短率周五表现依旧低迷.尽管182天期国库券300亿台币今天交割消化部份资金,但银行间资金还是宽裕,已有少数短票利率续探低位,下周将关注央行理监事会决议及会后声明.

银行交易员表示,目前银行间资金维持宽松态势,拆出对象仍不容易寻觅,以到期续作为主,现在资金需求仍以月内为主,跨年资金供给已有少数几家银行开始承作,票券商倾向先承作跨年,成交利率区间在0.45-0.5%.下周有央行召开理监事会的变数,且年底资金需求将会陆续浮现,短率料将先止稳在既有区间.

台湾央行将于下周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.

"大家都跟我站在同一阵线,都是多钱,...负数只是集中在少数银行."一位本地银行交易员说.

银行交易员指出,近日外商银行较为缺钱,资金供应方已由外商银行转为本土大型银行,不过部份行库尚未开放承作跨年,仅有少数几家开始供给跨年资金需求,后续关注跨年资金需求及供给的情势.

银行间隔夜拆款加权平均利率 周五收报0.388%,上日收报0.387%.今日区间在0.295-0.44%,上日收在0.295-0.45%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,同于上日.

**周五发票量略增**

短票市场方面,票券商交易员表示,今天周五发票量略增,银行间消化资金动能仍强,令短票利率主要交投落在区间低位,时序进入下半月,短票利率可望走稳,若银行间资金去化压力仍大,才会再往下降.

交易员指出,今天月内短票利率主要交投成交区间在0.70%-0.72%,由于月内短票不多,因此有少数短票利率跌破0.7%;跨月短票交投利率区间则落在0.75-0.77%,已有少数低见0.75%.

台湾央行今日共发行4,499亿台币存单,若相较存单到期金额4,547.5亿,存单发行余额减48.5亿.

下周存单到期总额为1兆1,596.4亿台币,分别为周一4,006.4亿,周二44亿,周三3,854.5亿,周四328.5亿,周五2,951.5亿,以及周六411.5亿.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为负83亿台币;至周日,累计超额准备为负990亿台币,加计前期1%的超额准备为463亿台币.

**公债RP利率持平低位**

台湾公债10天期附买回(RP)利率大致持平.今日因有寿险业者将基金赎回,导致部分投信找券需求降低,惟整体市况仍相对平稳,资金仍呈现偏多的状态.

一证券商交易员指出,由于将迈入12月中下旬,年底资金需求的心理因素将逐渐发酵,致使近日无论公债与公司债的RP利率都无法再走低,仅能在低档区间游移.

"快到年底了,还是会有紧缩预期."他说.

另一证券商交易员则表示,市场资金供给无虞,"这个年不至于会太担心".

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.