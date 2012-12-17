重温稿-台湾货币市场: 短率续处低位,下周关注央行理监事会后声明

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 国库券交割难消化市场过剩资金
* 短票利率区间低位续探底
* 下周关注央行理监事会后声明
记者 詹静宜
路透台北12月14日 - 台湾银行间短率周五表现依旧低迷.尽管182天期国库券300亿台币今天交割消化部份资金,但银行间资金还是宽裕,已有少数短票利率续探低位,下周将关注央行理监事会决议及会后声明.
银行交易员表示,目前银行间资金维持宽松态势,拆出对象仍不容易寻觅,以到期续作为主,现在资金需求仍以月内为主,跨年资金供给已有少数几家银行开始承作,票券商倾向先承作跨年,成交利率区间在0.45-0.5%.下周有央行召开理监事会的变数,且年底资金需求将会陆续浮现,短率料将先止稳在既有区间.
台湾央行将于下周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.
"大家都跟我站在同一阵线,都是多钱,...负数只是集中在少数银行."一位本地银行交易员说.
银行交易员指出,近日外商银行较为缺钱,资金供应方已由外商银行转为本土大型银行,不过部份行库尚未开放承作跨年,仅有少数几家开始供给跨年资金需求,后续关注跨年资金需求及供给的情势.
银行间隔夜拆款加权平均利率 周五收报0.388%,上日收报0.387%.今日区间在0.295-0.44%,上日收在0.295-0.45%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,同于上日.
**周五发票量略增**
短票市场方面,票券商交易员表示,今天周五发票量略增,银行间消化资金动能仍强,令短票利率主要交投落在区间低位,时序进入下半月,短票利率可望走稳,若银行间资金去化压力仍大,才会再往下降.
交易员指出,今天月内短票利率主要交投成交区间在0.70%-0.72%,由于月内短票不多,因此有少数短票利率跌破0.7%;跨月短票交投利率区间则落在0.75-0.77%,已有少数低见0.75%.
台湾央行今日共发行4,499亿台币存单,若相较存单到期金额4,547.5亿,存单发行余额减48.5亿.
下周存单到期总额为1兆1,596.4亿台币,分别为周一4,006.4亿,周二44亿,周三3,854.5亿,周四328.5亿,周五2,951.5亿,以及周六411.5亿.
拆款中心资料 显示,周五超额准备为负83亿台币;至周日,累计超额准备为负990亿台币,加计前期1%的超额准备为463亿台币.
**公债RP利率持平低位**
台湾公债10天期附买回(RP)利率大致持平.今日因有寿险业者将基金赎回,导致部分投信找券需求降低,惟整体市况仍相对平稳,资金仍呈现偏多的状态.
一证券商交易员指出,由于将迈入12月中下旬,年底资金需求的心理因素将逐渐发酵,致使近日无论公债与公司债的RP利率都无法再走低,仅能在低档区间游移.
"快到年底了,还是会有紧缩预期."他说.
另一证券商交易员则表示,市场资金供给无虞,"这个年不至于会太担心".
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.
展望下周,交易商指出,紧缩因素有周二400亿台币101/9R公债交割、周三有60亿麦寮汽电公司债交割、周四则有90亿台币台湾大 公司债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯/林高丽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。