表格: 美国11月CPI较前月下降0.3%,为5月以来首次下滑

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月14日 - 美国劳工部周五公布:
* 11月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%(预估为下降0.2%)
* 11月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)
* 11月CPI较上年同期上涨1.8%(预估为上涨1.9%)
* 11月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨2.0%)
* 11月CPI出现5月以来首次下滑
* 11月民间部门每周平均实质所得上升0.5%(预估为上升0.1%)
以下为详细数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
11月 10月 9月 12年11月/11年11月 整体CPI -0.3 0.1 0.6 1.8 扣除食品和能源 0.1 0.2 0.1 1.9 能源 -4.1 -0.2 4.5 0.3 食品饮料 0.2 0.2 0.1 1.8 食品 0.2 0.2 0.1 1.8 经季节调整后的每周平均实质所得如下:
11月 10月 (前值) 12年月/11年11月 百分比变动(%) 0.5 -0.5 -0.2 持平
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。