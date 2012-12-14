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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 21:45 BJT

表格: 美国11月CPI较前月下降0.3%,为5月以来首次下滑

路透12月14日 - 美国劳工部周五公布:

* 11月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%(预估为下降0.2%)

* 11月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)

* 11月CPI较上年同期上涨1.8%(预估为上涨1.9%)

* 11月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨2.0%)

* 11月CPI出现5月以来首次下滑

* 11月民间部门每周平均实质所得上升0.5%(预估为上升0.1%)

以下为详细数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

11月 10月 9月 12年11月/11年11月 整体CPI -0.3 0.1 0.6 1.8 扣除食品和能源 0.1 0.2 0.1 1.9 能源 -4.1 -0.2 4.5 0.3 食品饮料 0.2 0.2 0.1 1.8 食品 0.2 0.2 0.1 1.8 经季节调整后的每周平均实质所得如下:

11月 10月 (前值) 12年月/11年11月 百分比变动(%) 0.5 -0.5 -0.2 持平

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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