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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 22:36 BJT

表格:美国11月工业生产较前月增长1.1%,预估为成长0.3%

路透12月14日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:

* 美国11月工业生产较前月增长1.1%(预估为成长0.3%)增幅为2010年12月来最大,10月修正后为下滑0.7%(前值为回落0.4%)

* 美国11月产能利用率为78.4%,(预估为78%),10月修正为77.7%(前值为77.8%)

经季节调整的数据如下:

11月 10月 9月 12年11月/11年11月 工业生产(%) 1.1 -0.7 0.2 2.5 前 值(%) -0.4 0.2 工业生产指数 97.5 96.5 97.1

11月 10月 9月 11年11月 产能利用率(%) 78.4 77.7 78.3 77.7 前 值(%) 77.8 78.2 (完)

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(编译 母红;审校 李军)

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