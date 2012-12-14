表格:美国11月工业生产较前月增长1.1%,预估为成长0.3%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月14日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:
* 美国11月工业生产较前月增长1.1%(预估为成长0.3%)增幅为2010年12月来最大,10月修正后为下滑0.7%(前值为回落0.4%)
* 美国11月产能利用率为78.4%,(预估为78%),10月修正为77.7%(前值为77.8%)
经季节调整的数据如下:
11月 10月 9月 12年11月/11年11月 工业生产(%) 1.1 -0.7 0.2 2.5 前 值(%) -0.4 0.2 工业生产指数 97.5 96.5 97.1
11月 10月 9月 11年11月 产能利用率(%) 78.4 77.7 78.3 77.7 前 值(%) 77.8 78.2 (完)
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(编译 母红;审校 李军)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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