美国个股: Jefferies下调苹果第一季iPhone销售预估

路透12月14日 - Jefferies将苹果第一季iPhone销量预估从5,200万部下调至4,800万部.

Jefferies称,在过去24-48小时内,苹果 元件供应商的订单大幅下降.(完)

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