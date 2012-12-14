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市场报道 | 2012年 12月 15日 星期六 06:05 BJT

加拿大股市:小涨,矿业股受中国数据提振

路透多伦多12月14日 - 加拿大主要股指周五小涨,因中国经济数据稳健提振矿业股走强,抵销了美国预算谈判陷入僵局对大盘的影响.

汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5.

化肥商Potash Corp 升1.1%,Teck Resources Ltd 收高2.1%,加拿大最大能源公司Suncor Energy Inc 上扬1.4%,对大盘指数贡献最大.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高7.55点或0.06%,报12,296.72点.本周该指数上涨1.1%.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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