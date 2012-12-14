加拿大股市:小涨,矿业股受中国数据提振

路透多伦多12月14日 - 加拿大主要股指周五小涨,因中国经济数据稳健提振矿业股走强,抵销了美国预算谈判陷入僵局对大盘的影响.

汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5.