加拿大股市:小涨,矿业股受中国数据提振

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多12月14日 - 加拿大主要股指周五小涨,因中国经济数据稳健提振矿业股走强,抵销了美国预算谈判陷入僵局对大盘的影响.
汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5.
化肥商Potash Corp 升1.1%,Teck Resources Ltd 收高2.1%,加拿大最大能源公司Suncor Energy Inc 上扬1.4%,对大盘指数贡献最大.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高7.55点或0.06%,报12,296.72点.本周该指数上涨1.1%.(完)
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。