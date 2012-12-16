《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月14日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 45.33 +0.80 +1.80 2445764 搜狐 42.24 +1.37 +3.35 959129 网易 38.75 +0.48 +1.25 1806137 百度 97.40 +2.15 +2.25 3814662 亚信科技 10.46 +0.04 +0.38 131106 台湾 台湾积体电 16.95 -0.16 -0.94 1685113 路 联电 2.01 +0.00 +0.00 226902 日月光 4.28 +0.08 +1.90 179054 硅品精密 5.29 -0.06 -1.12 154953 和信超媒体 0.90 -0.01 -0.56 112770 友达 4.58 -0.16 -3.38 370581 中华电信 32.00 -0.17 -0.53 29413 台湾国际航 40.68 -0.48 -1.17 1694262 电 香港 中国移动 57.19 +0.13 +0.23 104811 中国联通 15.90 -0.02 -0.13 125475 中国电信 55.66 +0.91 +1.66 26058 中芯国际 2.42 +0.05 +2.11 136080 电讯盈科 4.26 -0.04 -0.93 782
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。