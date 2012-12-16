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亚洲 | 2012年 12月 16日 星期日 09:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
                                                     
 公司名       股票代码     收盘价   涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                     
 中国
 新浪                      45.33    +0.80   +1.80    2445764
 搜狐                      42.24    +1.37   +3.35    959129
 网易                      38.75    +0.48   +1.25    1806137
 百度                      97.40    +2.15   +2.25    3814662
 亚信科技                  10.46    +0.04   +0.38    131106
                                                     
 台湾
 台湾积体电                16.95    -0.16   -0.94    1685113
 路                                                  
 联电                      2.01     +0.00   +0.00    226902
 日月光                    4.28     +0.08   +1.90    179054
 硅品精密                  5.29     -0.06   -1.12    154953
 和信超媒体                0.90     -0.01   -0.56    112770
 友达                      4.58     -0.16   -3.38    370581
 中华电信                  32.00    -0.17   -0.53    29413
 台湾国际航                40.68    -0.48   -1.17    1694262
 电                                                  
                                                     
 香港
 中国移动                  57.19    +0.13   +0.23    104811
 中国联通                  15.90    -0.02   -0.13    125475
 中国电信                  55.66    +0.91   +1.66    26058
 中芯国际                  2.42     +0.05   +2.11    136080
 电讯盈科                  4.26     -0.04   -0.93    782

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