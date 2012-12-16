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亚洲 | 2012年 12月 16日 星期日 09:16 BJT

更新版 1-纽约汇市:美元全面走软,因美国数据证明美联储宽松政策的合理性

* 欧元和日圆上扬,之前美国公布CPI数据
    * 欧元兑美元触及5月初来最高
    * 投机客所持日圆净空头头寸攀升至五年高位

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周五从近九个月高位回落,欧元兑美元大涨至5
月初以来最高,因美国通胀数据证实美国联邦储备理事会(FED,美联储)超宽松货币政
策的合理性.
    
    美元/欧元连跌第五日,之前美国公布的数据显示,11月消费者价格指数回落,为
六个月来首次.
    
    周三,美联储有史以来首次宣布将货币政策与失业率和通胀指标挂钩.
    
    "通胀数据仍然温和,经济中的价格压力不大,"Commonwealth Foreign
Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"因此,这证明了美联储采取行动保持
异常宽松货币政策的合理性."
    
    欧元/美元 触及日高1.3173美元,为5月初以来最高.尾盘报1.3154美元,日
内上扬0.6%. 
    
    本周,欧元/美元可能上扬1.8%,为9月16日当周以来最大单周涨幅,因欧债危机忧
虑缓解,且对欧洲央行将再度降息的预期有所降温.
    
    对风险较高货币的胃纳也扶助缓解对全球成长的忧虑,因数据显示,12月初中国
制造业以14个月来最快速度扩张.
    
    欧元兑日圆 攀升至八个月高位109.98日圆,尾盘报109.82日圆,日内上
扬0.4%.选择权阻力位据报在110日圆.
    
    不过,未来几周欧元涨势可能受限,因投资者担忧美国'财政悬崖'.
    
    如果国会未能在年底前达成减赤协议,明年初一系列增税和减支举措将自动被激
活,这可能将美国经济重新拖入衰退的深渊.
    
    不过,财政悬崖可能提振美元的避险地位,使风险较高货币受损.
    
    分析师周五表示,很显然,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳的磋商陷入僵局,华
盛顿无法在1月1日前达成协议的可能性与日俱增.
    
    预计周五不会取得任何进展,因贝纳周末将返回他在俄亥俄州的国会区.
    
    根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商自10月底来首次转
为作空美元,而最新一周日圆空头也升至逾五年最高.
    
    美元兑日圆 纽约尾盘报83.48日圆,当日跌0.2%,稍早触及83.96日圆,根据
路透数据,为3月21日来最高,这离主要阻力水准今年3月高位84.17日圆不远.
    
    交易商指选择权阻力位在84日圆,选择权市场仍显示对日圆颓势的倾向增加,投
资人买入日圆卖权.
    
    由于日本看来新任首相将力推央行增加印钞刺激低迷经济,对日圆进一步走软的
押注大幅增加.
    
    日本媒体报导保守的自民党将在周日大选中获胜,巩固了自民党领袖安倍晋三将
力推大胆宽松货币政策的臆测.
    
    "各国竞相压低汇率,我认为美国赢不了,"BlackRock Fundamental Fixed Incom
e投资长Rick Rieder表示,"欧洲和日本会赢."
    
    美元兑日圆在过去四周已大涨约4%,技术信号显示美元/日圆升势过快过大,14日
相对强弱指标远高于70的超买水准.
    
    一些人士表示,如果日本央行在下次货币政策会议上未给投资人留下深刻印象,
日圆可能下周进一步上涨.市场普遍预计日本央行将放宽货币政策,但购买资产规模
有可能令市场人士失望.

                           今日      上日     当日    今年以   2011年
                                                      来       
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 欧元/美元                 1.3161    1.3076   +0.65   +1.67    1.2945
 美元/日圆                 83.47     83.63    -0.19   +8.49    76.94
 欧元/日圆                 109.88    109.36   +0.48   +10.37   99.56
 美元/瑞郎                 0.9176    0.9232   -0.61   -2.13    0.9376
 英镑/美元                 1.6165    1.6109   +0.35   +4.06    1.5535
 美元/加元                 0.9854    0.9848   +0.06   -3.33    1.0193
 澳元/美元                 1.0560    1.0526   +0.32   +3.28    1.0225
 欧元/瑞郎                 1.2082    1.2075   +0.06   -0.51    1.2144
 欧元/英镑                 0.8137    0.8116   +0.26   -2.31    0.8329
 新西兰元/美               0.8459    0.8428   +0.37   +8.67    0.7784
 元                                                            
 美元/挪威克               5.6198    5.6257   -0.10   -5.97    5.9766
 朗                                                            
 欧元/挪威克               7.3978    7.3566   +0.56   -4.40    7.7379
 朗                                                            
 美元/瑞典克               6.6717    6.6771   -0.08   -3.14    6.8878
 朗                                                            
 欧元/瑞典克               8.7863    8.7343   +0.60   -1.43    8.9135
 朗                                                            
                                                               
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日
 涨跌幅亦以此为基准计算.
 （完）

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