《美债一周展望》公债价格上涨,因通胀温和支持美联储的刺激举措

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 11月美国CPI回落说明通胀温和

* 本周公债收益率上升,受供应压力影响

* 美国财政危机忧虑支持公债价格

路透纽约12月14日 - 美国公债价格周五上涨,因通胀数据温和很可能扶助美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持近零利率,但公债供应压力及美国预算磋商忧虑,令本周公债价格整体走跌.

美国11月消费者物价指数(CPI)为六个月来首次下跌,劳工部公布的11月消费者物价指数较前月下降0.3%,因汽油价格骤降.

"这份报告的关键之处就是通胀环境仍然非常温和,为美联储提供足够的喘息空间继续推行货币宽松政策,"道明证券高级分析师Millan Mulraine说.

本周稍早美联储称,美联储将通胀预期设定为先决条件,以决定何时及是否升息.

"不过,这些预期大部份会受到实质通胀的很大影响,"三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey说.

通胀数据下降及宽松货币政策的前景支持较低利率的状况,指标10年期公债 价格上升8/32,收益率(殖利率)报1.704%,低于周四尾盘的1.73%.30年期公债 价格上升27/32,收益率从周四尾盘的2.90%下降至2.863%.

不过,指标10年期公债收益率本周上升近8个基点,因为供应压力、最近美联储举措的长期影响的不确定性,以及美国政界就避开明年不断大幅收紧预算的磋商前景也不确定.

本周美国财政部标售约660亿美元公债,下周将标售两年期,五年期和七年期公债,以及五年期通膨保值债券(TIPS).

美联储周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.美联储表示,只要未来一两年的通胀预计不会超过2.5%且通胀预期受控,上述新的利率承诺就不会改变.

美国政界在预算问题上争论不休,也帮助提升公债的避险魅力.

美国总统奥巴马及众议院议长贝纳为避开明年实施的自动大幅增税及减支计划而进行的磋商明显陷入僵局.

周五有分析师称,美国无法在1月1日出现财政悬崖的最后限期前达成协议的可能性日益增加.

D.A. Davidson & Co固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说,在共和党和民主党在年底前无法达成协议的可能性不断上升之际,公债价格可能继续受到避险买兴支持.

"即使他们就某种形式的预算削减达成一致,作为磋商的部份初步成果,但那将对经济不利,对公债却有利,"Hurley说.(完)