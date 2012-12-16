《美股一周展望》财政悬崖迫在眉睫,交易员休假仍随时待命

路透纽约12月14日 - 12月的最后两周通常是股市的平静期,但习惯于放几天假的交易员们仍将移动设备放在随手可及的地方,而这都归因于"财政悬崖".

美国政府就所谓的财政悬崖进行着最后关头的谈判,让一些交易员和分析师不能享受圣诞节假期,因为达成任何形式的协议都将对市场造成重大影响.

"许多公司告知各自的交易岗,'圣诞节你们可以放假,但一旦有任何事情发生,你们要随时待命.'这和前些年确实不一样,特别是每年的这个时候,本来应该没什么事情,"TD Ameritrade首席衍生品策略师J.J. Kinahan说.

"下周市场将受美国国会谈判驱动."

美国总统奥巴马与众议院议长贝纳(John Boehner)之间的谈判陷入僵局,明年1月1日之前不能达成协议的可能性日益增强.

纽约Rosenblatt Securities的执行董事Gordon Charlop也将随时待命.

"我们寄望他们能找到解决方案,但在我看来,他们仍在走政治钢丝...而不是提出有用的建议,"Charlop说.

尽管担忧政府在最后期限前不能达成协议,但标准普尔500指数守住阵地,今年迄今累计上涨12.4%.不过该指数本周下跌0.3%.

**警惕"四巫交会"日**

下周五将是今年最后一个"四巫交会"的日子,届时股指期货、股指期权、单只股票期权和期货全部到期.这或将增加市场的波动性.

"我们可能会见到沉重卖压,因为年底前很多仓位将重新建立,资产会进行再配置,"Kinahan表示.

**重新评估苹果**

如果国会和白宫不能找到解决办法避免财政悬崖,上调资本利得和股息税率是明年将生效的自动增税计划的一部分.投资者因此将可能在12月31日前的税负相关卖盘中出脱某些股票.

一些市场人士表示,税负相关卖盘可能是苹果 股价走软的因素之一.苹果自9月21日触及705.07美元的历史高位后,已经跌去四分之一.

周五,苹果下跌3.8%至509.79美元,此前iPhone 5在中国上市首日未获追捧,且两位分析师下调出货预估.但其股价今年仍累计上扬近26%.

"如果你持有苹果股票很长时间了,应该想想重新配置一下它,因为明年税制及其他监管措施将会调整,不过我们确实还不知道该遵循哪些规则,"Kinahan称.