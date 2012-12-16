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亚洲 | 2012年 12月 16日 星期日 12:01 BJT

全球汇市: 12月11日止当周投机客于10月底以来首次转为做空美元--CFTC

路透纽约12月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客于10月底以来首次转为做空美元,日圆空仓则增至逾五年最高位.

12月11日止当周,投机客持有的美元净空头仓位为10.3亿美元,前一周为持有9.2079亿美元净多头仓位.

周三美联储宣布决定购买更多资产以提振美国经济前,投资者已经抛出美元.联储进一步推出量化宽松将利空美元.

美元指数本周下跌1.1%,为9月中旬以来的最大周度跌幅.

日圆空仓触及五年多来高位94,401口.日圆空仓规模接近极端水准,暗示近期日圆有可能上涨,因投资者会试图削减日圆空仓.

日圆今年迄今已跌去近8%,料录得2005年以来最差的年度表现.

而欧元空仓规模本周则继续减少,从前周的32,795口降至31,623口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月11日当周 12月4日当周

多头仓位 16,369 20,929

空头仓位 110,770 111,255

净仓位 -94,401 -90,326

欧元(125,000欧元为1口)

12月11日当周 12月4日当周

多头仓位 51,536 48,300

空头仓位 83,159 81,095

净仓位 -31,623 -32,795

英镑(62,500英镑为1口)

12月11日当周 12月4日当周

多头仓位 64,753 66,050

空头仓位 36,799 38,780

净仓位 27,954 27,270

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月11日当周 12月4日当周

多头仓位 11,243 11,722

空头仓位 8,034 11,086

净仓位 3,209 636

加元(100,000加元为1口)

12月11日当周 12月4日当周

多头仓位 74,220 66,356

空头仓位 11,687 9,285

净仓位 62,533 57,071

澳元(100,000澳元为1口)

12月11日当周 12月4日当周

多头仓位 139,540 136,218

空头仓位 36,164 43,989

净仓位 103,376 92,229

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月11日当周 12月4日当周

多头仓位 29,560 23,272

空头仓位 4,960 2,184

净仓位 24,600 21,088(完)

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