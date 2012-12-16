全球汇市: 12月11日止当周投机客于10月底以来首次转为做空美元--CFTC

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透纽约12月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客于10月底以来首次转为做空美元,日圆空仓则增至逾五年最高位.
12月11日止当周,投机客持有的美元净空头仓位为10.3亿美元,前一周为持有9.2079亿美元净多头仓位.
周三美联储宣布决定购买更多资产以提振美国经济前,投资者已经抛出美元.联储进一步推出量化宽松将利空美元.
美元指数本周下跌1.1%,为9月中旬以来的最大周度跌幅.
日圆空仓触及五年多来高位94,401口.日圆空仓规模接近极端水准,暗示近期日圆有可能上涨,因投资者会试图削减日圆空仓.
日圆今年迄今已跌去近8%,料录得2005年以来最差的年度表现.
而欧元空仓规模本周则继续减少,从前周的32,795口降至31,623口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月11日当周 12月4日当周
多头仓位 16,369 20,929
空头仓位 110,770 111,255
净仓位 -94,401 -90,326
欧元(125,000欧元为1口)
12月11日当周 12月4日当周
多头仓位 51,536 48,300
空头仓位 83,159 81,095
净仓位 -31,623 -32,795
英镑(62,500英镑为1口)
12月11日当周 12月4日当周
多头仓位 64,753 66,050
空头仓位 36,799 38,780
净仓位 27,954 27,270
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月11日当周 12月4日当周
多头仓位 11,243 11,722
空头仓位 8,034 11,086
净仓位 3,209 636
加元(100,000加元为1口)
12月11日当周 12月4日当周
多头仓位 74,220 66,356
空头仓位 11,687 9,285
净仓位 62,533 57,071
澳元(100,000澳元为1口)
12月11日当周 12月4日当周
多头仓位 139,540 136,218
空头仓位 36,164 43,989
净仓位 103,376 92,229
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月11日当周 12月4日当周
多头仓位 29,560 23,272
空头仓位 4,960 2,184
净仓位 24,600 21,088(完)
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。