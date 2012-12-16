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市场报道 | 2012年 12月 16日 星期日 16:08 BJT

CFTC报告: CBOT玉米期货12月11日持仓报告(表)

路透12月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,193,445口) 403,691 81,081 154,716 500,044 755,065 1058451 990,862 134,994 202,583 较12月4日变动(减少9,920口)

-24,035 12,628 8,205 10,420 -22,873 -5,410 -2,040 -4,510 -7,880 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 6.8 13.0 41.9 63.3 88.7 83.0 11.3 17.0 各类交易商数量(总计为741家)

192 130 172 206 357 489 590(完) (整理 白云; 审校 王兴亚)

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