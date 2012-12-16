CFTC报告: CBOT玉米期货12月11日持仓报告(表)

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,193,445口) 403,691 81,081 154,716 500,044 755,065 1058451 990,862 134,994 202,583 较12月4日变动(减少9,920口)
-24,035 12,628 8,205 10,420 -22,873 -5,410 -2,040 -4,510 -7,880 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.8 6.8 13.0 41.9 63.3 88.7 83.0 11.3 17.0 各类交易商数量(总计为741家)
192 130 172 206 357 489 590(完) (整理 白云; 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。