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市场报道 | 2012年 12月 16日 星期日 16:14 BJT

CFTC报告: CBOT小麦期货12月11日持仓报告(表)

路透12月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(440,864口) 114,206 107,168 79,323 209,958 201,260 403,487 387,751 37,377 53,113 较12月4日变动(减少3,580口)

-7,295 12,494 -2,191 6,824 -15,807 -2,662 -5,504 -918 1,924 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.9 24.3 18.0 47.6 45.7 91.5 88.0 8.5 12.0

各类交易商数量(总计为370家)

125 117 103 89 106 263 283 (完) (整理 白云; 审校 王兴亚)

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