CFTC报告: NYMEX原油期货12月11日持仓报告(表)

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透12月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,543,454口) 342,234 175,895 482,836 631,085 807,334 1456155 1466065 87,299 77,389
较12月4日变动(减少5,613口)
-3,831 23,663 -10,742 -1,521 -21,965 -16,094 -9,044 10,481 3,431
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.2 11.4 31.3 40.9 52.3 94.3 95.0 5.7 5.0
各类交易商数量(总计为325家)
110 92 140 86 94 272 271(完) (整理 白云; 审校 王兴亚)
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。