版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 16日 星期日 16:12 BJT

CFTC报告: NYMEX原油期货12月11日持仓报告(表)

路透12月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,543,454口) 342,234 175,895 482,836 631,085 807,334 1456155 1466065 87,299 77,389

较12月4日变动(减少5,613口)

-3,831 23,663 -10,742 -1,521 -21,965 -16,094 -9,044 10,481 3,431

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.2 11.4 31.3 40.9 52.3 94.3 95.0 5.7 5.0

各类交易商数量(总计为325家)

110 92 140 86 94 272 271(完) (整理 白云; 审校 王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐