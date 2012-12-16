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市场报道 | 2012年 12月 16日 星期日 16:15 BJT

CFTC报告: CBOT大豆期货12月11日持仓报告(表)

路透12月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(599,332口) 189,746 58,275 93,540 252,221 380,107 535,507 531,922 63,825 67,410 较12月4日变动(增加5,397口)

5,938 -2,714 5,192 -7,495 4,738 3,635 7,216 1,762 -1,819 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.7 9.7 15.6 42.1 63.4 89.4 88.8 10.6 11.2 各类交易商数量(总计为453家)

158 103 175 122 153 372 364(完)

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