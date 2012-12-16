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市场报道 | 2012年 12月 16日 星期日 16:11 BJT

CFTC报告: COMEX期金12月11日持仓报告(表)

路透12月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(433,586口) 201,955 38,256 24,220 135,772 350,652 361,947 413,128 71,639 20,458 较12月4日变动(减少830口) -222 1,815 1,446 -115 -2,831 1,109 430 -1,939 -1,260

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.6 8.8 5.6 31.3 80.9 83.5 95.3 16.5 4.7

各类交易商数量(总计为335家)

195 61 69 57 45 284 152 (完)

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