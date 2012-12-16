CFTC报告: COMEX期金12月11日持仓报告(表)

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月11日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(433,586口) 201,955 38,256 24,220 135,772 350,652 361,947 413,128 71,639 20,458 较12月4日变动(减少830口) -222 1,815 1,446 -115 -2,831 1,109 430 -1,939 -1,260
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.6 8.8 5.6 31.3 80.9 83.5 95.3 16.5 4.7
各类交易商数量(总计为335家)
195 61 69 57 45 284 152 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。