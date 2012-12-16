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市场报道 | 2012年 12月 16日 星期日 16:17 BJT

CFTC报告: COMEX期铜12月11日持仓报告(表)

路透12月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(151,310口)

48,593 35,962 16,651 71,641 81,729 136,885 134,342 14,425 16,968

较12月4日变动(增加7,317口)

4,287 708 744 397 8,251 5,428 9,703 1,889 -2,386

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.1 23.8 11.0 47.3 54.0 90.5 88.8 9.5 11.2

各类交易商数量(总计为220家)

71 81 40 43 49 141 149(完) (整理 白云; 审校 王兴亚)

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