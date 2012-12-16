CFTC报告: COMEX期铜12月11日持仓报告(表)

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(151,310口)
48,593 35,962 16,651 71,641 81,729 136,885 134,342 14,425 16,968
较12月4日变动(增加7,317口)
4,287 708 744 397 8,251 5,428 9,703 1,889 -2,386
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.1 23.8 11.0 47.3 54.0 90.5 88.8 9.5 11.2
各类交易商数量(总计为220家)
71 81 40 43 49 141 149(完) (整理 白云; 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。