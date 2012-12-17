全球外汇市场12月17日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间) - 瑞典央行举行为期两天的货币政策会议(第一天) 0900 - 意大利10月贸易收支 1000 - 欧元区10月贸易收支 1000 - 欧元区第三季劳工成本 1330 - 美国纽约联邦储备银行12月制造业指数 1400 - 美国10月资本净流动/外资净买入美国公债 1600 - 美国联邦储备理事会(FED)理事史坦(Jeremy Stein)在法兰克 福以"美元融资及全球银行"为题发表演说 1800 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在北卡罗来纳州就2013 年经济前景发表谈话(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。