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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 08:04 BJT

全球外汇市场12月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

         - 瑞典央行举行为期两天的货币政策会议(第一天)
    
    0900 - 意大利10月贸易收支
    
    1000 - 欧元区10月贸易收支
    
    1000 - 欧元区第三季劳工成本
    
    1330 - 美国纽约联邦储备银行12月制造业指数 
   
    1400 - 美国10月资本净流动/外资净买入美国公债
    
    1600 - 美国联邦储备理事会(FED)理事史坦(Jeremy Stein)在法兰克
福以"美元融资及全球银行"为题发表演说
    
    1800 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在北卡罗来纳州就2013
年经济前景发表谈话(完)

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