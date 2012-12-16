金砖国家: 12月14日股汇市收盘纵览

路透12月17日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月14日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 微幅收升为1,042.82点.

中国股市:沪综指周五收盘劲扬4.3%至逾四个月最高收位,亦创逾38个月最大单日涨幅,成交金额亦创下近七个半月高位.分析师指出,除了今日发布的汇丰12月中国制造业PMI初值创新高显示中国经济复苏动力增强,市场亦对周末即将召开的经济工作会议寄予良好预期.沪综指 收报2,150.625点,涨89.149点或4.32%,此前高点为8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交放大至1,174亿元人民币,此前高位为今年5月2日的1,236亿元,昨日为521亿元.本周该股指累计上涨4.3%,创近14个月最大单周涨幅.

香港股市:收至逾16个月最高,连续第四周上涨,受内地股市大涨激励.恒生指数 今日收高0.7%,本周升高1.9%,至22,606点,为2011年8月1日以来最高收位.恒生国企指数 今日收高1.5%,本周涨幅为3.6%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收低,仍保持100多点的宽幅振荡,且连续三日未再触及波幅上限.交易员指出,开盘后不久及午盘间曾出现两波明显的大行购汇,但均在美元价格拉高后即告消失,其余时间客盘净结汇继续为人民币提供支撑.

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印度股市:六个交易日来首次收高,因通胀数据低于预期,增强市场对央行将从1月开始降息的憧憬,从而支撑ICICI Bank 等银行股走高.指标BSE指数 涨0.46%,或87.99点,收报19,317.25点,但本周收低0.55%.

印度汇市:卢比跌至一周多低位,因一家大型国营银行买入大量美元,令卢比回吐全部涨幅;即使通胀数据低于预期,增强市场对央行最早将在1月开始降息的憧憬.卢比兑美元 收盘报54.4850/4950,略低于周四收盘54.46/47. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,501.49点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.07%至795.47点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.2%报30.7250;卢布兑欧元 跌0.27%,报40.2200. ==============================================================

巴西股市:上扬,因汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,提振大宗商品生产国的前景.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.49%,报59,604.92点.

巴西汇市:近期大多数数据显示经济正在复苏,但仍不足以促使投资者改变对该国指标Selic利率仍将在2013年持稳的押注.巴西雷亚尔兑美元 跌0.07%,报2.0842. ==============================================================

南非股市:近收平盘,因在美国未能在避免财政危机方面取得进展的情况下,投资者不愿在长周末假期前大举建仓.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微跌0.03%,收报34,277.21点.综合指数 收平,报38,674.48点.