金砖国家: 12月14日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透12月17日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月14日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 微幅收升为1,042.82点.
中国股市:沪综指周五收盘劲扬4.3%至逾四个月最高收位,亦创逾38个月最大单日涨幅,成交金额亦创下近七个半月高位.分析师指出,除了今日发布的汇丰12月中国制造业PMI初值创新高显示中国经济复苏动力增强,市场亦对周末即将召开的经济工作会议寄予良好预期.沪综指 收报2,150.625点,涨89.149点或4.32%,此前高点为8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交放大至1,174亿元人民币,此前高位为今年5月2日的1,236亿元,昨日为521亿元.本周该股指累计上涨4.3%,创近14个月最大单周涨幅.
香港股市:收至逾16个月最高,连续第四周上涨,受内地股市大涨激励.恒生指数 今日收高0.7%,本周升高1.9%,至22,606点,为2011年8月1日以来最高收位.恒生国企指数 今日收高1.5%,本周涨幅为3.6%.
中国汇市:人民币兑美元即期 收低,仍保持100多点的宽幅振荡,且连续三日未再触及波幅上限.交易员指出,开盘后不久及午盘间曾出现两波明显的大行购汇,但均在美元价格拉高后即告消失,其余时间客盘净结汇继续为人民币提供支撑.
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印度股市:六个交易日来首次收高,因通胀数据低于预期,增强市场对央行将从1月开始降息的憧憬,从而支撑ICICI Bank 等银行股走高.指标BSE指数 涨0.46%,或87.99点,收报19,317.25点,但本周收低0.55%.
印度汇市:卢比跌至一周多低位,因一家大型国营银行买入大量美元,令卢比回吐全部涨幅;即使通胀数据低于预期,增强市场对央行最早将在1月开始降息的憧憬.卢比兑美元 收盘报54.4850/4950,略低于周四收盘54.46/47. ==============================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,501.49点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.07%至795.47点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.2%报30.7250;卢布兑欧元 跌0.27%,报40.2200. ==============================================================
巴西股市:上扬,因汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,提振大宗商品生产国的前景.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.49%,报59,604.92点.
巴西汇市:近期大多数数据显示经济正在复苏,但仍不足以促使投资者改变对该国指标Selic利率仍将在2013年持稳的押注.巴西雷亚尔兑美元 跌0.07%,报2.0842. ==============================================================
南非股市:近收平盘,因在美国未能在避免财政危机方面取得进展的情况下,投资者不愿在长周末假期前大举建仓.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微跌0.03%,收报34,277.21点.综合指数 收平,报38,674.48点.
南非汇市:兰特自强劲阻力位处进一步回落,徘徊于近期交易区间,因围绕南非执政党非洲人国民大会(ANC)选举的不确定性,使得投资者在进入长周末假期之际均焦虑不安.兰特兑美元 收报8.6110. (完) (编译 许娜; 审校 龚芳)
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。