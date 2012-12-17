中国证券: 内地企业赴港上市门槛将降低,促A股IPO分流--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月17日- - 据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香港上市门槛问题，尽快公布具体方案,这将是监管层疏导拟A股首次公开发行(IPO)公司大量积压的一项措施.
据证监会网站披露信息,目前已提交申请等待在沪深两市IPO的企业已达831家,按过往几年的每年上市约200家的进程推算,目前这些企业需要3-4年才能消化完.更何况,因股市低迷,最近两个月国内A股IPO已暂停.
中国证监会主席郭树清近日亦表示,采取多种方式对在审企业进行疏导分流,要严格依法查处财务造假,虚假披露等违法行为,督促保荐机构对发行申报企业的相关情况,特别是财务信息集中进行专项核查. 业内人士认为,降低内地企业赴香港上市门槛,既能缓解内地上市排队久难题,分流一部分排队企业到境外上市,也可降低企业境外上市风险.内地企业赴港上市法律架构更顺畅后,不再需设立离岸公司再赴境外上市.
目前,内地企业赴港主板上市门槛俗称"四五六":净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币.在很长一段时间内,只有大型国企容易满足这些条件,众多中小民营企业很难从中国证监会拿到赴港上市无异议函,只好通过红筹模式实现在港上市.
相对"四五六"门槛,港交所规定的上市门槛要低得多.港交所要求,申请在港主板上市公司仅需满足最近三年盈利总和不少于5,000万港元,且最近一年盈利不少于2,000万港元,上市时市值不少于2亿港元,对融资额度没有详细标注.而香港创业板市场没有盈利或其他财务标准要求.(完) (--发稿 林琦; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。