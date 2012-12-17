中国证券: 内地企业赴港上市门槛将降低,促A股IPO分流--报载

路透上海12月17日- - 据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香港上市门槛问题，尽快公布具体方案,这将是监管层疏导拟A股首次公开发行(IPO)公司大量积压的一项措施.

据证监会网站披露信息,目前已提交申请等待在沪深两市IPO的企业已达831家,按过往几年的每年上市约200家的进程推算,目前这些企业需要3-4年才能消化完.更何况,因股市低迷,最近两个月国内A股IPO已暂停.

中国证监会主席郭树清近日亦表示,采取多种方式对在审企业进行疏导分流,要严格依法查处财务造假,虚假披露等违法行为,督促保荐机构对发行申报企业的相关情况,特别是财务信息集中进行专项核查. 业内人士认为,降低内地企业赴香港上市门槛,既能缓解内地上市排队久难题,分流一部分排队企业到境外上市,也可降低企业境外上市风险.内地企业赴港上市法律架构更顺畅后,不再需设立离岸公司再赴境外上市.

目前,内地企业赴港主板上市门槛俗称"四五六":净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币.在很长一段时间内,只有大型国企容易满足这些条件,众多中小民营企业很难从中国证监会拿到赴港上市无异议函,只好通过红筹模式实现在港上市.