重发-《中国报摘》--中国证券报12月17日

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* 头版头条:

--中国中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行,部署明年六大任务:加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展;夯实农业基础,保障农产品供给;加快调整产业结构,提高产业整体素质;积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量;加强民生保障,提高人民生活水平;全面深化经济体制改革,坚定不移扩大开放.

* 其他:

--中国证监会党委书记、主席郭树清日前强调,要从六方面做好岁末年初各项重点工作,包括采取多种方式对在审企业进行疏导分流、稳妥有序推进退市工作、加强对上市公司和拟上市公司治理的监督检查等.

--记者获悉,证监会将在近期讨论降低内地企业赴香港上市门槛问题,尽快公布具体方案.内地企业赴港主板上市门槛:净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币或被取消.

--证监会副主席姚刚表示,证监会近期将对业绩造假、隐瞒重大信息的企业和未勤勉尽责的中介机构加大打击力度.将择机发布全国中小企业股份转让系统的业务规,在股份转让环节引进做市商制度,新增协议转让的成交确认方式,提高市场流动性.

--国际清算银行日前公布的数据显示,11月人民币实际有效汇率指数为109.64,较10月份微升1.58%.