重发-《中国报摘》--中国证券报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 头版头条:
--中国中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行,部署明年六大任务:加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展;夯实农业基础,保障农产品供给;加快调整产业结构,提高产业整体素质;积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量;加强民生保障,提高人民生活水平;全面深化经济体制改革,坚定不移扩大开放.
* 其他:
--中国证监会党委书记、主席郭树清日前强调,要从六方面做好岁末年初各项重点工作,包括采取多种方式对在审企业进行疏导分流、稳妥有序推进退市工作、加强对上市公司和拟上市公司治理的监督检查等.
--记者获悉,证监会将在近期讨论降低内地企业赴香港上市门槛问题,尽快公布具体方案.内地企业赴港主板上市门槛:净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币或被取消.
--证监会副主席姚刚表示,证监会近期将对业绩造假、隐瞒重大信息的企业和未勤勉尽责的中介机构加大打击力度.将择机发布全国中小企业股份转让系统的业务规,在股份转让环节引进做市商制度,新增协议转让的成交确认方式,提高市场流动性.
--国际清算银行日前公布的数据显示,11月人民币实际有效汇率指数为109.64,较10月份微升1.58%.
--继8月收购宁夏发电集团35.3%股权之后,中国铝业 又宣布竞买华电国际挂牌出售的宁夏发电集团23.66%股权.此次收购完成后,中国铝业持有宁夏发电集团股份将升至58.96%.同时,中铝还计划向宁夏发电集团增资20亿元.（完） 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 刘昕; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。