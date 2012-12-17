《台湾报摘》--经济日报12月17日

* 头版头条:

--日本国会大选由安倍晋三领导的自民党获得压倒胜利,主张积极宽松货币政策的他在出任首相后,可能要求日本银行(央行)无限印钞票,以振兴经济并让日圆贬值,进而引发亚洲等其他国家竞相压抑汇率,明年货币战争恐加剧.

* 其他:

--台湾国泰金 总经理李长庚表示,现在全球经济引擎同步在减速,是挑战,也激发出新的机会,国泰金将趁机走向亚洲区域发展,串连台湾、大陆与东南亚三地市场,创造最大的价值.

--日本自民党党魁安倍晋三可望出任日本首相,台湾产业界喜胜于忧,尤其是安倍晋三的形象较为友台,上任后应会加强与台湾产业合作,并促成更多对台转单的趋势,包括半导体、机械、电视代工及汽车零组件等将成为四大受惠产业.

--富邦金控 大陆参股再下一城,触角将再延伸至西南地区,富邦金控董事长蔡明忠昨日指出,厦门银行参股大陆西南地区的城市商银,将于明年1月定案,届时该城市商银的市长将来台北进行签约.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.