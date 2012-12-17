《台湾报摘》--经济日报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--日本国会大选由安倍晋三领导的自民党获得压倒胜利,主张积极宽松货币政策的他在出任首相后,可能要求日本银行(央行)无限印钞票,以振兴经济并让日圆贬值,进而引发亚洲等其他国家竞相压抑汇率,明年货币战争恐加剧.
* 其他:
--台湾国泰金 总经理李长庚表示,现在全球经济引擎同步在减速,是挑战,也激发出新的机会,国泰金将趁机走向亚洲区域发展,串连台湾、大陆与东南亚三地市场,创造最大的价值.
--日本自民党党魁安倍晋三可望出任日本首相,台湾产业界喜胜于忧,尤其是安倍晋三的形象较为友台,上任后应会加强与台湾产业合作,并促成更多对台转单的趋势,包括半导体、机械、电视代工及汽车零组件等将成为四大受惠产业.
--富邦金控 大陆参股再下一城,触角将再延伸至西南地区,富邦金控董事长蔡明忠昨日指出,厦门银行参股大陆西南地区的城市商银,将于明年1月定案,届时该城市商银的市长将来台北进行签约.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。