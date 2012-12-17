香港个股: 利丰向大股东出售服饰零售业务,代价不多于6,500万美元

路透香港12月17日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周一宣布,将向大股东冯氏控股1937出售主要从事"Roots"品牌服装及配饰的零售业务,最高现金代价不多于6,500万美元.

利丰的声明称,估计出售事项将产生约3,600万美元收益(有关收益乃假设初步代价不须作出调整,并扣除目标公司的资产净值及估计交易费用100万美元计算得出).出售事项所得款项将用作未来收购事宜.

公司表示,出售该资产的现金代价为5,400万美元,作价可予调整,但最高不超过6,500万美元.出售的目标公司主要从事"Roots"品牌服装及配饰的零售,于台湾拥有零售网络,采取综合零售业务模式，包括零售、直接采购、产品设计及品牌管理.

利丰上周五收报13.3港元,过去一个月累计涨6.3%.(完)

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