香港个股: 利丰向大股东出售服饰零售业务,代价不多于6,500万美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月17日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周一宣布,将向大股东冯氏控股1937出售主要从事"Roots"品牌服装及配饰的零售业务,最高现金代价不多于6,500万美元.
利丰的声明称,估计出售事项将产生约3,600万美元收益(有关收益乃假设初步代价不须作出调整,并扣除目标公司的资产净值及估计交易费用100万美元计算得出).出售事项所得款项将用作未来收购事宜.
公司表示,出售该资产的现金代价为5,400万美元,作价可予调整,但最高不超过6,500万美元.出售的目标公司主要从事"Roots"品牌服装及配饰的零售,于台湾拥有零售网络,采取综合零售业务模式，包括零售、直接采购、产品设计及品牌管理.
利丰上周五收报13.3港元,过去一个月累计涨6.3%.(完)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。