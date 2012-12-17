《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月17日

路透香港12月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元<HKD= >) 美国股市周五收跌,道琼工业指数 收跌35.71点,或0.27%,至13,135.01点;美股再次受苹果下 跌打压,且因为美国"财政悬崖"磋商存在不确定性,投资人减持一些股票. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ----------------------------------------------------------------------------------- 中海油 216.800 0.41 26502 16.802 -0.46 中国铝业 11.600 4.22 119014 3.596 -0.39 中国移动 57.190 0.23 104811 88.645 -0.29 中国人寿 46.230 2.41 82610 23.886 -0.68 中石油 139.910 1.42 31201 10.843 -0.52 中石化 112.270 0.51 15899 8.701 -0.10 汇丰控股 52.030 0.60 270621 80.647 -0.13 中电信 55.660 1.66 26058 4.314 -0.15 中国联通 15.900 -0.13 125475 12.323 0.02 兖州煤业 16.030 1.46 57959 12.423 0.67 华能国际 36.180 2.20 36716 7.010 0.14 南方航空 24.460 1.70 8517 3.791 -0.23 东方航空 19.160 3.23 14621 1.485 -50.67 中芯国际 2.420 2.11 136080 0.375 -2.57 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)