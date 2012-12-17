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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 08:41 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月17日

路透香港12月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元<HKD=
 >)
                                                                                      
 美国股市周五收跌,道琼工业指数      收跌35.71点,或0.27%,至13,135.01点;美股再次受苹果下
 跌打压,且因为美国"财政悬崖"磋商存在不确定性,投资人减持一些股票.               
                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -----------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       216.800    0.41      26502            16.802      -0.46
 中国铝业                      11.600    4.22     119014             3.596      -0.39
 中国移动                      57.190    0.23     104811            88.645      -0.29
 中国人寿                      46.230    2.41      82610            23.886      -0.68
 中石油                       139.910    1.42      31201            10.843      -0.52
 中石化                       112.270    0.51      15899             8.701      -0.10
 汇丰控股                      52.030    0.60     270621            80.647      -0.13
 中电信                        55.660    1.66      26058             4.314      -0.15
 中国联通                      15.900   -0.13     125475            12.323       0.02
 兖州煤业                      16.030    1.46      57959            12.423       0.67
 华能国际                      36.180    2.20      36716             7.010       0.14
 南方航空                      24.460    1.70       8517             3.791      -0.23
 东方航空                      19.160    3.23      14621             1.485     -50.67
 中芯国际                       2.420    2.11     136080             0.375      -2.57
 
 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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