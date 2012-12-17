版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--12月18日****

路透12月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 12月18日(二)
 0930      英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         11月          +0.2%          +0.5%
           英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +2.6%          +2.7%
           英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                         +0.2%          +0.6%
           英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                     +3.2%          +3.2%
           英国扣除抵押贷款的RPI(较前月)                                         +0.2%          +0.5%
           英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期)                                     +3.1%          +3.1%
 0930      英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                 11月          -0.1%          +0.4%
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                          -0.50%          +0.1%
           英国PPI产出物价(较前月)                                               +0.2%          +0.1%
           英国PPI产出物价(较上年同期)                                           +2.5%          +2.5%
           英国核心PPI产出物价(较前月)                                           +0.1%          +0.1%
           英国核心PPI产出物价(较上年同期)                                       +1.5%          +1.4%
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                 12月15日当周             --          -0.7%
 1330      美国经常帐(亿美元)                                    第三季      赤字1,034    赤字1,174.1
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)               12月15日当周             --          +2.2%
 1500      全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                    12月             47             46
 2145      新西兰经常帐(亿新西兰元)                              第三季         赤字44         赤字18
                                                       截至第三季的年度       赤字98.3        赤字101
 2300      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比                11月             --           0.75
 2350      日本贸易收支(亿日圆)                                    11月     逆差10,300      逆差5,490
           日本出口(较上年同期)                                                  -5.4%          -6.5%
           日本进口(较上年同期)                                                  +0.6%          -1.6%
 
    
 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段      现值               预估值
 12月17日(一)                                                                            
 0900      意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元)                        10月        顺差9.81             --
           意大利全球贸易收支(亿欧元)                                         顺差24.52             --
 1000      欧元区贸易收支(亿欧元)                                  10月         顺差102             --
 1000      欧元区劳工成本(较上年同期)                            第三季           +2.0%             --
           欧元区薪资(较上年同期)                                                 +2.0%             --
 1330      美国纽约联邦储备银行制造业指数                          12月          负8.10         负1.00
 1400      美国整体资本净流入(亿美元)                              10月         流出567             --
           外资净买入美国公债(亿美元)                                         净买入158             --

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐