主要国家经济指标预测--12月18日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日(二) 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.5% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.6% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.6% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.2% +3.2% 英国扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% +0.5% 英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期) +3.1% +3.1% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 -0.1% +0.4% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -0.50% +0.1% 英国PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) +2.5% +2.5% 英国核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.1% 英国核心PPI产出物价(较上年同期) +1.5% +1.4% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月15日当周 -- -0.7% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,034 赤字1,174.1 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月15日当周 -- +2.2% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 47 46 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字44 赤字18 截至第三季的年度 赤字98.3 赤字101 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 -- 0.75 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差10,300 逆差5,490 日本出口(较上年同期) -5.4% -6.5% 日本进口(较上年同期) +0.6% -1.6% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月17日(一) 0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 顺差9.81 -- 意大利全球贸易收支(亿欧元) 顺差24.52 -- 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差102 -- 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 +2.0% -- 欧元区薪资(较上年同期) +2.0% -- 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 负8.10 负1.00 1400 美国整体资本净流入(亿美元) 10月 流出567 -- 外资净买入美国公债(亿美元) 净买入158 --
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。