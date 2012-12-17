主要国家经济指标预测--12月18日****

路透12月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日(二) 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.5% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.6% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.6% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.2% +3.2% 英国扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% +0.5% 英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期) +3.1% +3.1% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 -0.1% +0.4% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -0.50% +0.1% 英国PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) +2.5% +2.5% 英国核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.1% 英国核心PPI产出物价(较上年同期) +1.5% +1.4% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月15日当周 -- -0.7% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,034 赤字1,174.1 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月15日当周 -- +2.2% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 47 46 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字44 赤字18 截至第三季的年度 赤字98.3 赤字101 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 -- 0.75 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差10,300 逆差5,490 日本出口(较上年同期) -5.4% -6.5% 日本进口(较上年同期) +0.6% -1.6% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月17日(一) 0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 顺差9.81 -- 意大利全球贸易收支(亿欧元) 顺差24.52 -- 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差102 -- 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 +2.0% -- 欧元区薪资(较上年同期) +2.0% -- 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 负8.10 负1.00 1400 美国整体资本净流入(亿美元) 10月 流出567 -- 外资净买入美国公债(亿美元) 净买入158 --