中国基金: 新华信托拟发起300亿航运金融基金,为并购AIG资产筹资--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月17日--- - 上海证券报周一报导,中国新华信托有限公司近期已获得合格境内机构投资者(QDII)资格,并拟联合发起一只总规模为300亿元人民币的航运金融基金.信托QDII和该基金有望成为其参与并购美国国际集团(AIG) 资产的重要资金来源.
稍早,AIG集团宣布,将出售旗下国际租赁金融公司(ILFC)最多90%股权,新华信托及另两家机构一同为其买家,总作价高至52.8亿美元.但新华信托如何筹集这巨额资本,一直为外界关注.
报导指出,新华信托很有可能通过信托QDII的方式募集并购所需的资金,若最终落实,将是信托QDII首次投资实业.而此前国内多家信托公司开发的QDII产品,全部投资于海外的金融产品.
报导称,新华信托还与西安国家航空产业基金达成战略伙伴关系,签署一个名为新华-普天航空金融的产品开发协议.规模为300亿元的该系列基金,将以上海为营运基地,包括基金,理财产品和信托计划等形式,投资方向包括跨国并购,航空相关基础设施建设,航空高技术类企业投资等.
ILFC是一家全球领先的飞机租赁公司,拥有全球80个国家和地区近200航空公司客户,目前拥有超过1,000架飞机以及购买239架节能飞机的新订单.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。