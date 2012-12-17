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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 08:45 BJT

《台湾报摘》--工商时报12月17日

* 头版头条:

--近期动态随机存取记忆体(DRAM)现货价强劲走扬,半个月累计涨幅已逾两成,今日公布的12月下旬合约价预估将再度弹升、上涨约2%.业者认为现货、合约价已启动"双价双涨"行情,DRAM现货价涨破合约价的"黄金交叉"也再度重现江湖.

* 其他:

--历经九个月,南亚光电预定本月21日宣布LED球泡灯全自动化生产线完工,董事长王文潮将亲自为自家LED球泡灯站台,同时祭出低价灯炮抢市,预告台湾LED球泡灯即将在台掀起新一波价格战.

--行政院长陈冲日前指示金管会,应主动配合保险业需求,积极协调研议法规松绑,找出适合保险资金投资标的多元管道.

--为促力晶 积极瘦身,银行团本月上旬已向力晶开出五大附带要求,作为近450亿台币债务展延的交换条件,力晶则允诺银行团,P3厂将透过公开标售处分,并在明年农历年前登场,目前暂订1月28日决标,标售目标价120亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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