《台湾报摘》--工商时报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--近期动态随机存取记忆体(DRAM)现货价强劲走扬,半个月累计涨幅已逾两成,今日公布的12月下旬合约价预估将再度弹升、上涨约2%.业者认为现货、合约价已启动"双价双涨"行情,DRAM现货价涨破合约价的"黄金交叉"也再度重现江湖.
* 其他:
--历经九个月,南亚光电预定本月21日宣布LED球泡灯全自动化生产线完工,董事长王文潮将亲自为自家LED球泡灯站台,同时祭出低价灯炮抢市,预告台湾LED球泡灯即将在台掀起新一波价格战.
--行政院长陈冲日前指示金管会,应主动配合保险业需求,积极协调研议法规松绑,找出适合保险资金投资标的多元管道.
--为促力晶 积极瘦身,银行团本月上旬已向力晶开出五大附带要求,作为近450亿台币债务展延的交换条件,力晶则允诺银行团,P3厂将透过公开标售处分,并在明年农历年前登场,目前暂订1月28日决标,标售目标价120亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。