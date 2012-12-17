中国证券: 将检查拟上市企业财务,中小股份转让系统规则将发--证监会

路透上海12月17日 - 中国证券报周一引述证监会副主席姚刚表示,证监会近期对申请上市企业开展财务报告专项检查,重点包括企业和中介机构的业绩造假、隐瞒重大信息,以及上市后不久业绩就出现大幅下滑且未进行风险提示等.

在现有众多企业排队等待首次公开发行(IPO),而实际进程极为缓慢的情况下,姚刚称,将加快建立全国性场外市场规则指引,并择机发布全国中小企业股份转让系统业务规则.具体包括在股份转让环节引进做市商制度,新增协议转让成交确认方式等,提高市场流动性.

姚刚称,证监会将采取措施推动投资者通过民事诉讼向公司追偿因公司虚假披露遭受的损失.

"公司的业绩可以有好有坏,但是信息披露必须真实,...只有给投资者一个真实的上市公司,投资者才能据此做出投资判断,证券市场才有发展的基础."姚刚表示.

姚刚并称,要建立完善市场准入、股份转让等一系列的基础性制度,推动扩大国家级高新技术园区试点范围.通过设立全国性场外市场,逐步改变企业进入资本市场只有上市一条路,千军万马走"独木桥"的局面.

具体到中小企业股份转让系统的业务规则,姚刚透露,在挂牌环节对申请挂牌企业不设财务指标,简化行政许可程序;另外,制度设计特别重视投资者适当性制度安排,对投资者设定比较高的门槛.

此前本地官方媒体--上海证券报曾引述全国中小企业股份转让系统有限公司总经理谢庚称,该转让系统预计于明年年初正式运行,各项制度正在完善之中.