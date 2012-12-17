美国与加拿大经济指标预测--12月17日-12月24日****

路透12月17日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动 日程: * 12月17日当周 12月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国纽约联邦储备银行制造业 12月 负1.0 负5.22 指数 1400 美国整体资本净流入(亿美元) 10月 -- 47 外资净买入美国公债(亿美元) -- -173 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较 12月15日当周 -- -0.7% 前周) 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,03 赤字1,17 5 4.1 1355 美国Redbook连锁店销售(较上 12月15日当周 -- +2.2% 年同期) 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房 12月 47 46 屋市场指数 2300 国际半导体设备暨材料协会(S 11月 -- 0.75 EMI)订单出货比 12月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月14日当周 -- 931.2 美国再融资指数 -- 5,242.9 1330 美国房屋开工(万户) 11月 87.0 89.4 美国建筑许可(万户) 87.5 86.8 12月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国企业获利 第三季修正值 +3.3% +3.3% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比 第三季终值 +2.8% +2.7% 年率 美国最终销售 第三季 +2.0% +1.9% 美国隐性平减指数 +2.8% +2.8% 美国个人消费支出(PCE)物价 +1.6% +1.6% 指数 美国核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万 12月15日当周 35.5 34.3 人) 美国初请失业金人数四周均值 -- 38.15 (万人) 美国续请失业金人数(万人) 12月8日当周 319.8 319.8 1330 加拿大零售销售 10月 +0.2% +0.1% 加拿大扣除汽车的零售销售 +0.2% 持平 1500 美国成屋销售(万户) 11月 485 479 1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房 10月 -- +0.2% 价指数(较前月) 1500 美国领先指标 11月 -0.2% +0.2% 1500 美国费城联邦储备银行制造业 12月 负2.5 负10.7 指数 12月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国个人所得 11月 +0.3% 持平 1330 美国个人支出 +0.4% -0.2% 美国个人消费支出(PCE)物价 -- +0.1% 指数 美国核心PCE +0.1% +0.1% 美国实质个人支出 -- -0.3% 1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +0.3% +0.5% 美国扣除运输的的耐久财订单 持平 +1.8% 美国扣除国防的耐久财订单 +0.3% +0.6% 美国扣除飞机的非国防资本财 +0.4% +2.9% 订单 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国 11月 -- 负0.56 活动指数 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较 10月 +0.1% 持平 前月) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)( 11月 持平 +0.2% 较前月) 加拿大CPI(较上年同期) +1.1% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 加拿大央行核心CPI(较上年同 +1.3% +1.3% 期) 1455 美国路透/密西根大学消费者 12月终值 74.5 74.5 信心指数 美国路透/密西根大学消费者 89.5 89.9 现况指数 美国路透/密西根大学消费者 64.0 64.6 预期指数 1530 美国ECRI一周领先指标 12月14日当 -- 127.7 周 1600 加拿大预算(亿加元) 10月 -- 赤字26.9 加拿大预算(年内迄今) -- 赤字88.9 12月24日当周 12月24日(一) 暂无重要经济数据.