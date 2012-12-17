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市场报道 | 2012年 12月 17日 星期一 08:55 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月17日-12月24日****

路透12月17日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动
日程:
    
    * 12月17日当周

 12月17日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                   公布时段    预估值      前值
 1330     美国纽约联邦储备银行制造业          12月     负1.0    负5.22
          指数                                                
 1400     美国整体资本净流入(亿美元)          10月        --        47
          外资净买入美国公债(亿美元)                      --      -173
    
    
 12月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                   公布时段    预估值      前值
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较  12月15日当周        --     -0.7%
          前周)                                               
 1330     美国经常帐(亿美元)                第三季  赤字1,03  赤字1,17
                                                           5       4.1
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上  12月15日当周        --     +2.2%
          年同期)                                             
 1500     全美住宅建筑商协会(NAHB)房          12月        47        46
          屋市场指数                                          
 2300     国际半导体设备暨材料协会(S          11月        --      0.75
          EMI)订单出货比                                      
    
    
 12月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                   公布时段    预估值      前值
 1200     美国抵押贷款指数            12月14日当周        --     931.2
          美国再融资指数                                  --   5,242.9
 1330     美国房屋开工(万户)                  11月      87.0      89.4
          美国建筑许可(万户)                            87.5      86.8
    
    
 12月20日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                   公布时段    预估值      前值
 1330     美国企业获利                第三季修正值     +3.3%     +3.3%
 1330     美国国内生产总值(GDP)环比     第三季终值     +2.8%     +2.7%
          年率                                                
          美国最终销售                      第三季     +2.0%     +1.9%
          美国隐性平减指数                             +2.8%     +2.8%
          美国个人消费支出(PCE)物价                    +1.6%     +1.6%
          指数                                                
          美国核心PCE物价指数                          +1.1%     +1.1%
 1330     美国一周初请失业金人数(万   12月15日当周      35.5      34.3
          人)                                                 
          美国初请失业金人数四周均值                      --     38.15
          (万人)                                              
          美国续请失业金人数(万人)     12月8日当周     319.8     319.8
 1330     加拿大零售销售                      10月     +0.2%     +0.1%
          加拿大扣除汽车的零售销售                     +0.2%      持平
 1500     美国成屋销售(万户)                  11月       485       479
 1500     美国联邦住房金融局(FHFA)房          10月        --     +0.2%
          价指数(较前月)                                      
 1500     美国领先指标                        11月     -0.2%     +0.2%
 1500     美国费城联邦储备银行制造业          12月     负2.5    负10.7
          指数                                                
 
 
 12月21日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                  公布时段    预估值      前值
 1330     美国个人所得                       11月     +0.3%      持平
 1330     美国个人支出                                +0.4%     -0.2%
          美国个人消费支出(PCE)物价                      --     +0.1%
          指数                                               
          美国核心PCE                                 +0.1%     +0.1%
          美国实质个人支出                               --     -0.3%
 1330     美国耐久财(耐用品)订单             11月     +0.3%     +0.5%
          美国扣除运输的的耐久财订单                   持平     +1.8%
          美国扣除国防的耐久财订单                    +0.3%     +0.6%
          美国扣除飞机的非国防资本财                  +0.4%     +2.9%
          订单                                               
 1330     美国芝加哥联邦储备银行全国         11月        --    负0.56
          活动指数                                           
 1330     加拿大国内生产总值(GDP)(较         10月     +0.1%      持平
          前月)                                              
 1330     加拿大消费者物价指数(CPI)(         11月      持平     +0.2%
          较前月)                                            
          加拿大CPI(较上年同期)                       +1.1%     +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                   +0.2%     +0.3%
          加拿大央行核心CPI(较上年同                  +1.3%     +1.3%
          期)                                                
 1455     美国路透/密西根大学消费者      12月终值      74.5      74.5
          信心指数                                           
          美国路透/密西根大学消费者                    89.5      89.9
          现况指数                                           
          美国路透/密西根大学消费者                    64.0      64.6
          预期指数                                           
 1530     美国ECRI一周领先指标         12月14日当        --     127.7
                                               周            
 1600     加拿大预算(亿加元)                 10月        --  赤字26.9
          加拿大预算(年内迄今)                           --  赤字88.9
 
 12月24日当周    
    
 12月24日(一)
 暂无重要经济数据.

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