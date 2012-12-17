《中国报摘》--其他报纸重要消息12月17日

**上海证券报**

--根据中国证监会最新披露的首发股票申报企业基本信息,截至12月13日沪深交易所共有831家企业排队等待在沪深市场IPO.业内人士预计未来排队规模可能将根据企业2012年盈利情况和市场行情发生变化.

--香港交易及结算所有限公司交易科主管戴志坚近日表示,港交所希望研究推出供海外投资者以人民币参与的股指期货,包括A股的股指期货与期权.

--上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布调整上证180、上证50等指数的样本股,中证指数有限公司也宣布调整沪深300、中证100、中证500等指数样本股.本次样本股调整将于2013年1月第一个交易日正式生效.

--记者获悉,目前新华信托合格境内机构投资者(QDII)资格已经获得中国银监会的批准,这意味着新华信托组团收购AIG 旗下飞机租赁业务一事已取得资金出海的"通行证".同时新华信托与西安国家航空产业基金即将联合发起一只规模为300亿元人民币航运金融基金.信托QDII和该只航运金融基金有望成为52亿美元巨额并购资金的重要来源.

**证券时报**

--摩根大通近日发出警告,称市场高估了房地产和地方融资平台这两类银行贷款的风险,企业贷款才是短期内最值得警惕的风险.

--谋划整体上市的美的电器 今日发布重组进展公告,由于整个美的集团总资产逾900多亿元,本次资产合并涉及的下属境内外子公司约200家,资产体量较大,公司预计最晚将不迟于2013年3月31日前,向深圳证券交易所申报相关文件并申请复牌.