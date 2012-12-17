《中国报摘》--其他报纸重要消息12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--根据中国证监会最新披露的首发股票申报企业基本信息,截至12月13日沪深交易所共有831家企业排队等待在沪深市场IPO.业内人士预计未来排队规模可能将根据企业2012年盈利情况和市场行情发生变化.
--香港交易及结算所有限公司交易科主管戴志坚近日表示,港交所希望研究推出供海外投资者以人民币参与的股指期货,包括A股的股指期货与期权.
--上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布调整上证180、上证50等指数的样本股,中证指数有限公司也宣布调整沪深300、中证100、中证500等指数样本股.本次样本股调整将于2013年1月第一个交易日正式生效.
--记者获悉,目前新华信托合格境内机构投资者(QDII)资格已经获得中国银监会的批准,这意味着新华信托组团收购AIG 旗下飞机租赁业务一事已取得资金出海的"通行证".同时新华信托与西安国家航空产业基金即将联合发起一只规模为300亿元人民币航运金融基金.信托QDII和该只航运金融基金有望成为52亿美元巨额并购资金的重要来源.
**证券时报**
--摩根大通近日发出警告,称市场高估了房地产和地方融资平台这两类银行贷款的风险,企业贷款才是短期内最值得警惕的风险.
--谋划整体上市的美的电器 今日发布重组进展公告,由于整个美的集团总资产逾900多亿元,本次资产合并涉及的下属境内外子公司约200家,资产体量较大,公司预计最晚将不迟于2013年3月31日前,向深圳证券交易所申报相关文件并申请复牌.
--记者获悉,包括苏宁电器 在内的12家企业已经获得了快递业务经营许可.经营范围为国内快递,经营地域包含11个省份的部分城市,其中有北京、上海、广州等一线城市和武汉、陕西等内陆城市.（完） (--整理 刘昕; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。